Mar Flores sorprende en ‘El Hormiguero’ con nuevo color y corte midi a capas rizado, el peinado que rejuvenece a los 50

La modelo y empresaria apostó por un nuevo corte de pelo de la mano del estilista Rafael Braz y de la firma Redken, un cambio que resulta inspirador para muchas mujeres a partir de los 50. ¿Lo vemos?

La modelo y empresaria, Mar Flores, atraviesa una etapa de muchos cambios y nuevas ilusiones. El pasado 8 de septiembre, asistió como invitada a El Hormiguero con un cambio de look muy inspirador después de los 50: un corte midi en capas con movimiento y brillo que rejuvenece el rostro.



Además, estos cambios coinciden con un momento muy especial en su vida, y es que el próximo 10 de septiembre saldrán a la venta sus memorias, “Mar en calma”, un libro íntimo en el que se abre en canal para compartir todo sobre su trayectoria personal y profesional y que llega para entender mejor esta nueva etapa de madurez serena y renovada.

El secreto de su look elegante y rejuvenecedor

La clave de su estilo rejuvenecedor está en un corte midi con capas suaves y movimiento, un tipo de melena que ofrece movimiento al rostro y ayuda a suavizar las facciones sin perder la esencia a partir de los 50.



En este sentido, Mar se puso en manos de Redken, que no solo le ayudaron a dar un giro a su corte de pelo, sino que también emplearon la coloración vegana sin amoníaco Color Gels Oils, enriquecida con aceite de albaricoque, que mejora la suavidad y fortalece la fibra capilar mientras aporta brillo natural. Para mejorar el resultado, aplicaron un baño de color y brillo con proteína Shades EQ, un tratamiento que aporta un extra de luminosidad y logra un acabado radiante.



A continuación podemos ver las claves de su cambio en detalle a través del post de Rafael Braz, estilista y embajador de Redken:

Corte midi a capas rizado: un gran aliado a partir de los 50

En su visita a El Hormiguero, Mar Flores decidió lucir su nuevo corte midi a capas con ondas suaves, un peinado que le dio un extra de movimiento natural a la melena y brindó frescura a su look. Este tipo de acabado es ideal para sacar el máximo partido al corte, ya que permite jugar con la textura y resaltar el volumen.