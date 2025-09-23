Inicio / Famosos / Noticias Famosos

Letizia rescata su chaqueta de tweed elegante en un look otoñal para el Día Mundial de la Investigación en Cáncer

Letizia ha vuelto a convertirse en protagonista este martes 23 de septiembre en Salamanca, donde presidió el acto central del Día Mundial de la Investigación en Cáncer (WCRD, por sus siglas en inglés). Una cita que tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de la investigación oncológica y la necesidad de financiación para seguir avanzando en la lucha contra los tumores.

El Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que se celebra cada 24 de septiembre, es una iniciativa global impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para recordar la importancia de invertir en ciencia oncológica y sumar a ciudadanos, instituciones y empresas en esta causa común. Este 2025, el acto central se ha celebrado en Salamanca, con Letizia como gran protagonista, en su papel de Presidenta de Honor de la AECC y de su Fundación Científica.

No es la primera vez que Letizia adapta su vestuario al contexto, como ya vimos en otros actos oficiales recientes, reforzando el mensaje del evento con elecciones cargadas de simbolismo. En esta ocasión, su look sobrio y elegante acompañó la seriedad de la cita, sin restar protagonismo a la verdadera causa: la investigación oncológica.

El look de la Reina Letizia: elegancia sobria y mensaje implícito

En el acto internacional del Día Mundial de la Investigación en Cáncer 2025, celebrado en Salamanca, Letizia ha rescatado de nuevo una chaqueta de tweed de Massimo Dutti que ya había lucido anteriormente.

Se trata de un diseño clásico en tonos gris claro, con manga larga, cuello redondo y botones joya que recuerdan a los icónicos tweeds de Chanel. La primera vez que lo vimos fue en marzo de este año durante el Premio Fundación Princesa de Girona 2023 en Valladolid, donde Letizia combinó la chaqueta con pantalones pitillo negros y salones altos de tacón ancho.

Hoy, en Salamanca, Letizia ha repetido la fórmula con pantalones negros pitillo y kitten heels destalonados. Pero el toque que realmente ha dado un aire renovado al look ha sido el cinturón negro de Hugo Boss colocado sobre la chaqueta. Este pequeño accesorio afina cintura y sienta genial.

