Robert Redford fallece a los 89 años: 10 películas icónicas con las que siempre recordaremos al actor

por El equipo editorial ,
Robert Redford fallece a los 89 años: 10 películas icónicas con las que siempre recordaremos al actor

Hoy es un día triste para el mundo del cine. Este 16 de septiembre de 2025, nos despedimos de una de sus grandes leyendas: Robert Redford. Ganador de los premios Oscar y Globo de Oro, y fundador del Festival de Sundance, Redford dejó un legado inolvidable en la gran pantalla. A continuación, recordamos algunas de sus mejores películas. ¡No te las pierdas!

Este 16 de septiembre de 2025 decimos adiós a una de las grandes leyendas del cine: Robert Redford. A lo largo de más de 60 años, Redford protagonizó más de 80 películas, pero algunas destacan como auténticos clásicos que definieron su carrera y marcaron a generaciones enteras. Revisamos algunas de las principales a continuación. ¡Mira, mira!

  • Butch Cassidy y el Sundance Kid (1969)Oscar a Mejor Guion Original. Redford encarnó al elegante Sundance y consolidó su imagen de héroe moderno en un clásico del western que todavía inspira generaciones.
  • El candidato (1972)Premios y nominaciones por actuación y guion. Redford interpretó a un político idealista, mostrando su compromiso con personajes que reflejan la realidad social y política de su tiempo.
  • El golpe (The Sting, 1973)Oscar a Mejor Película y Mejor Actor Nom. Clásico del cine que consolidó a Redford como galán y maestro del suspenso y la intriga junto a Paul Newman.
  • The Way We Were (1973)Globos de Oro Nom. Con Barbra Streisand, Redford exploró la pasión y los conflictos de una relación intensa, dejando una de las parejas más icónicas del cine romántico.
  • El gran Gatsby (1974)Nom. a premios y referente cultural. Como Jay Gatsby, Redford consolidó su estatus de galán eterno, llevando al cine un clásico literario con elegancia y magnetismo.
  • Tres días del cóndor (1975)Reconocida por crítica y público. Un thriller de espionaje que consolidó su versatilidad y capacidad para mantener al público al borde del asiento.
  • Gente corriente (Ordinary People, 1980)Oscar a Mejor Director. Redford ganó su primer Oscar como director por esta conmovedora historia de una familia enfrentando la tragedia, mostrando su sensibilidad y maestría detrás de la cámara.
  • Out of Africa (Memorias de África, 1985)Oscar a Mejor Película y Mejor Director Nom. Una historia épica de amor y aventura junto a Meryl Streep, que le valió reconocimiento internacional por su interpretación y producción.
  • El hombre que susurraba a los caballos (1998)Globo de Oro Nom. Su papel como Tom Booker destacó su capacidad para interpretar personajes profundos y sensibles, con gran conexión emocional.
  • Cuando todo está perdido (All Is Lost, 2013)Premios de crítica y festivales. Una actuación casi en solitario que reafirmó su talento incluso en la última etapa de su carrera.

