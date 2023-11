Esta joven actriz tiene una larga carrera a sus espaldas y ahora puede ser la encargada de dar vida a la princesa Zelda

La actriz y modelo Hunter Schafer dijo que estaría abierta a interpretar a la princesa Zelda en el nuevo live-action de The Legend of Zelda. La película de acción real está basada en el popular videojuego de Nintendo que lleva el mismo nombre.

La película que estrena ahora: Los juegos del hambre

Schafer interpreta a Tigris Snow en la nueva película de Los juegos del hambre: La balada de los pájaros cantores y las serpientes, que se estrenó el 17 de noviembre en los cines de todo el Mundo. La joven de 24 años aprovechó para hablar sobre la posibilidad de dar vida a la heroína de Hyrule durante una entrevista en la alfombra roja del estreno: “Sería genial”, dijo Schafer sobre interpretar a Zelda en la película de acción real. “Personalmente, me encanta el juego. Lo jugaba de niña y lo sigo jugando ahora. Quién sabe. Sería genial”.

No es la primera vez que Hunter Schafer es preguntada por el personaje y responde con el mismo entusiasmo. Ya en una entrevista con ET en 2022, la actriz admitió que le encantaría interpretar a la princesa Zelda si tuviese la oportunidad. “Quiero decir que sí, sería genial. Jugué mucho a ese videojuego cuando era niña. Es un juego tan bueno”, afirmó.

La franquicia Zelda tendrá una película

La película de The Legend of Zelda fue anunciada oficialmente el 8 de noviembre por el legendario creador de videojuegos Shigeru Miyamoto, que reveló en un comunicado oficial que lleva varios años trabajando en el proyecto junto al productor Avi Arad, conocido en la industria cinematográfica por haber sido el director creativo de Marvel Entertainment y presidente y CEO de Marvel Studios en tiempos de películas como SpiderMan. A pesar de ello, no reveló el reparto ni la fecha de estreno para la película: "Tomará tiempo hasta que esté terminada, pero espero que estén ansiosos por verla”, ha dicho Miyamoto. Así que, aunque el proyecto lleve varios años en marcha, tendremos que ser pacientes para poder disfrutarlo en cines.

Hunter es hija de un pastor de Carolina del Norte, artista, defensora de los derechos LGBTQ y actriz. Es una mujer transgénero orgullosa de lo que ha logrado hasta ahora. No dudó en colaborar con el creador de la serie Euphoria para desarrollar una trama para su personaje, Jules Vaughn. La estudiante del East Highland High School, igual que la actriz, tiene que lidiar con sus problemas de identidad de género y su sexualidad en una nueva escuela, por lo que su experiencia le ayudó a dar credibilidad al desarrollo del personaje.