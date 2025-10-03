Inicio / Famosos / Noticias Famosos

Del rubio al cobrizo: así es el nuevo corte ochentero de Pamela Anderson con efecto rejuvenecedor que arrasará en otoño

El equipo editorial
Del rubio al cobrizo: así es el nuevo corte ochentero de Pamela Anderson con efecto rejuvenecedor que arrasará en otoño© shutterstock_1691984182

A sus 58 años, Pamela Anderson ha sorprendido a todos en la Semana de la Moda de París con un cambio de look que marca tendencia para este otoño. La actriz, conocida por su estilo inconfundible, ha dejado atrás su tono de pelo rubio y se ha decantado por un cobre rojizo y un corte mullet con inspiración ochentera. ¿Lo vemos?

Durante su aparición en el desfile de Mugler, Pamela Anderson ha captado la atención de todos los asistentes con su nuevo look: una preciosa melena cobriza y un atrevido corte mullet inspirado en los 80. ¿Lo mejor? El corte va acompañado de un flequillo, esa herramienta antiedad que lo convierte en una elección muy favorecedora partir de los 50.

Sin embargo, este cambio de la actriz no es solo estético; según reveló a WWD, Anderson se inspiró en el cine francés clásico y en actrices como Marlène Jobert para conseguir su cambio de look. De hecho, su estilista, John Nollet, fue el encargado de llevar a cabo este homenaje, creando un look que rinde tributo a la Nouvelle Vague.

Además, el cambio de look de la actriz consigue resaltar un peinado perfectamente adaptado a su rostro y estilo. El largo y las ondas desenfadadas ayudan a crear un efecto de volumen rejuvenecedor, mientras que el cobre suma un extra de luminosidad a sus facciones. Este corte mullet con flequillo y con su aire retro, se convierte en toda una fuente de inspiración para aquellas mujeres que, a partir de los 50, buscan un look actual y favorecedor esta temporada.

