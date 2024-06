El novio de Taylor Swift se sincera sobre su sorprendente encuentro con el príncipe Guillermo: "es muy auténtico"

El pasado 21 de junio, el Príncipe Guillermo asistió a un concierto de Taylor Swift en Londres, acompañado por sus hijos, Jorge y Carlota. Lo que hizo aún más especial la velada fue un selfie que la cantante compartió en su cuenta de Instagram junto a su novio, Travis Kelce, y el futuro Rey de Inglaterra. Te contamos todos los detalles de este encuentro a continuación. ¡Mira, mira!

El selfie que se viralizó en cuestión de horas

En tan solo unas horas, la foto en la que aparecían Taylor Swift, el Príncipe Guillermo junto a sus hijos y Travis Kelce, acumuló casi 10 millones de likes. Por medio de esta publicación, la cantante también aprovechó la oportunidad para desearle un feliz cumpleaños al Príncipe Guillermo, quien decidió celebrar sus 42 años disfrutando del concierto.

Así es cómo vivió el encuentro Travis Kelce

El pasado 26 de junio de 2024, casi una semana después del encuentro con el príncipe Guillermo, Travis Kelce relató los acontecimientos en su podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce". A pesar de algunos contratiempos que hicieron que la familia real llegara tarde al concierto de Taylor Swift en Londres, finalmente lograron pasar 25 minutos disfrutando de la compañía de la cantante. De hecho, Kelce expresó su admiración por Guillermo y mencionó que fue un verdadero placer conocerles a él y a sus hijos, Jorge y Carlota.



"No sabía si debía hacer una reverencia o simplemente estrechar su mano", confesaba en su podcast Travis cuando explicaba sus nervios al saludar al futuro rey de Inglaterra. Finalmente, le indicaron que no era necesario seguir un protocolo formal, pero aun así, se dirigió a Guillermo como "Su Alteza Real".



Sin embargo, si hay algo que el novio de Taylor Swift destacó del príncipe Guillermo durante el podcast es que es muy auténtico y guay.