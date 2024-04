El príncipe Louis celebra su sexto cumpleaños con una tierna foto tomada por Kate Middleton

Kate continúa su tradición de fotografiar a sus hijos con motivo de su aniversario a pesar de la crisis

El hijo pequeño de los príncipes de Gales cumplió 6 años este 23 de abril y la familia lo ha celebrado a pesar de la difícil situación que atraviesa la Casa Real debido al cáncer que sufren el Rey Carlos III y Kate Middleton.

Sexto cumpleaños

El Palacio de Kensington ha vivido la fiesta de cumpleaños y ha compartido a través de las redes sociales la felicitación al pequeño de la familia como viene siendo tradición cada año. El cuarto en la línea de sucesión aparece en la instantánea que ha sido tomada por su madre Kate Middleton y que han publicado para deleite de todos sus seguidores.

El príncipe aparece muy sonriente sobre el césped llevando una camisa de cuadritos y un pantalón vaquero. La instantánea, además va acompañada del texto: "Feliz cumpleaños, príncipe Louis” "Los príncipes de Gales agradecen los cálidos deseos y comparten una nueva foto de Louis hecha por Kate”.

A pesar del revuelo que se causó por la última fotografía publicada por Kate, no han dudado en compartir esta felicitación para “Lou Bug”, como le llaman cariñosamente. No veíamos al pequeño públicamente desde la misa de Navidad, por lo que este retrato nos hace ver lo mucho que ha crecido en estos meses; además, se puede apreciar cómo le faltan dos dientes en la fila inferior, como bien ha resaltado una de las personas que ha comentado la foto: “Feliz cumpleaños Príncipe Louis, que tengas un día maravilloso. Muchas gracias por compartir esta encantadora foto. Veo que el Ratoncito Pérez ha estado de visita. Dios mío, el tiempo pasa muy rápido”.

Un año complicado

Otra tradición que Kate quiso compartir es el placer que le causa cocinar el pastel de cumpleaños de sus pequeños, aunque no sabemos si este año habrá tenido fuerzas para hacerlo. Ella misma confesó que a veces se pasa la noche sin dormir horneando dulces.

La única tradición que sí sabeos que han roto es la de compartir la fotografía con la prensa un día antes de la efeméride para que los medios puedan ponerla en portada si lo desean. Este año han decidido compartirla directamente mediante la publicación en redes.

El próximo 2 de mayo es el cumpleaños de la Princesa Charlotte, que celebrará sus 9 años, por lo que podemos esperar una nueva publicación de Kensington Palace para ver cómo ha crecido la princesa, que al igual que su hermano no vemos desde la misa de Navidad si no tenemos en cuenta la polémica foto del día de la madre. De hecho, la agencia de prensa británica PA precisó que la foto del príncipe Louis "no ha sido manipulada” y que fue tomada "en los últimos días en Windsor”, donde Kate y William viven con sus tres hijos.