La talentosa hija de las estrellas es ahora una sensación en las redes sociales, destacándose por su estilo único y su versatilidad artística.

Jennifer Lopez y Marc Anthony compartieron su vida en matrimonio durante la década de los '00, en una época donde ya eran artistas altamente reconocidos. De su unión amorosa nacieron sus hijos mellizos Emme y Maximilian el 22 de febrero de 2008, quienes han logrado acaparar la atención en redes sociales a pesar de contar con tan solo 15 años.



Emme Muñiz sobresale peculiarmente entre los dos, puesto que ha demostrado la herencia de talento artístico de sus padres a su corta edad de manera espectacular, dejando claro a los fans que la música, la escritura y la actuación están en su ADN polifacético. Tiene una gran influencia entre los jóvenes de su generación gracias a su personalidad atractiva que le convierte en figura del medio.

Es conocida por su talento artístico, especialmente su habilidad para cantar. De hecho, ha acompañado a su madre en algunos de los escenarios más importantes del mundo, como el Super Bowl del 2020. Gracias a esta versatilidad artística ha logrado conquistar a sus seguidores en distintas fases de su vida, añadiendo sus notorios cambios de look. Durante uno de los conciertos de su madre en el 2022, Emme Muñiz dio a conocer públicamente su identidad de género como no binaria y ha pedido que se refieran a ella con pronombres neutrales en las intervenciones públicas, hecho que fomentó la aceptación y generó un impacto positivo.



Recordemos que una persona no binaria es alguien cuya identidad de género no se ajusta completamente a las categorías tradicionales de género masculino o femenino. En otras palabras, no se identifican exclusivamente como hombre o mujer. En lugar de ello, pueden identificarse como una mezcla de géneros, como ninguno en absoluto, como un género fluido que cambia con el tiempo, o con alguna otra identidad de género que no se alinee claramente con los conceptos tradicionales de masculinidad o feminidad.

En cuanto a su estilo personal, Emme ha estado explorando y experimentando con diferentes looks. Ha mostrado una inclinación por las tendencias de la década de los noventa, incluyendo un look preppy y prendas holgadas. También ha experimentado con looks más grunge y ha cambiado el color de su cabello varias veces.





En días recientes, Emme Muniz acaparó las miradas al pasear junto a su madre y hermano vistiendo un estilo descontracturado y completamente relajado, resaltando su belleza natural y carisma innato que impone tendencias sin mayor esfuerzo, dándole esto una etiqueta de gran referencia entre las jóvenes de su edad.