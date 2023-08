La tierna declaración de amor de Jennifer Lopez a Ben Affleck en su primer aniversario de boda

La famosa pareja ha celebrado este hito con dos fotografías inéditas de su enlace, junto con un mensaje lleno de romanticismo y nostalgia.

Jennifer Lopez, conocida por su exitosa carrera en la música y el cine, ha compartido un emocionante tributo a su esposo Ben Affleck en el primer aniversario de su boda. Parece mentira que haya transcurrido ya un año desde la espectacular boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck en Georgia, un evento que atrapó la atención del público y que sigue siendo motivo de alegría para ambos.



La ceremonia tuvo lugar en la casa propiedad de Affleck en Savannah, Georgia. Este lugar idílico fue elegido por la pareja para oficializar su compromiso, un mes después de haberse casado en una ceremonia íntima en Las Vegas.



A través de una emotiva narración, Jennifer Lopez revivió los detalles de su gran día, compartiendo cómo el sol brillaba con intensidad, pintando el cielo de un azul claro y dejando que sus rayos se reflejaran en el río detrás del improvisado altar en el jardín trasero. La escena se volvía aún más mágica mientras el sol se ocultaba detrás de los robles cubiertos de musgo español y una brisa cálida acariciaba a los seres queridos reunidos para presenciar su unión. Lopez describió el proceso de descender las escaleras que se transformaron en su pasillo nupcial y cómo ese momento la condujo hacia el resto de su vida junto a Affleck.



Recordó con cariño los tres vestidos de novia que usó, diseñados exclusivamente para la ocasión. Estas palabras conmovedoras no solo capturaron la belleza de su boda, sino que también resaltaron el viaje de amor y crecimiento que ambos habían experimentado en las décadas anteriores.

La relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck no ha estado exenta de rumores y especulaciones, pero su historia de amor ha demostrado ser sólida y resistente. Durante el año transcurrido desde su boda, han compartido numerosos momentos públicos que reflejan su felicidad y compromiso mutuo.



En la conmovedora declaración que Jennifer Lopez compartió en su cuenta de redes sociales, expresó su profundo amor por Ben Affleck y la gratitud por el tiempo que han compartido juntos. El mensaje está acompañado de dos imágenes inéditas de su boda, capturando momentos de alegría y conexión compartidos el 20 de agosto de 2022.



La publicación ha desatado especulaciones sobre si estas sentidas palabras formarán parte de su próximo trabajo discográfico, que se espera sea lanzado en otoño. Este álbum será una revisión de su exitoso disco "This is me...then", lo que ha llevado a algunos a creer que podría incluir una segunda parte de la canción "Dear Ben", que la artista compuso para Affleck en 2002.