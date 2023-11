Enrique Iglesias anuncia su retiro de los escenarios

Enrique Iglesias ha lanzado una noticia bomba que ha dejado a sus seguidoras en estado de shock: ¡se retira de los escenarios!

Tranquilidad, no será de inmediato, pero después de su próximo álbum "Final Vol.2" en febrero, Enrique dirá adiós a las luces y el glamour del escenario.



El cantante, a sus 48 años, sigue siendo un bombón de éxito. Entre millones de euros en regalías, la gira "The Trilogy Tour" con Ricky Martin y Pitbull que no para de sumar fechas, y su último disco listo para lanzarse, Enrique nos deja con la incertidumbre de qué será de nuestras vidas sin sus canciones pegajosas y su carisma arrollador.



Pero ¡alto ahí! No piensen que este retiro es un adiós definitivo. Enrique seguirá metido en el mundo de la música como productor y compositor.



"Nunca voy a dejar de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré de una manera diferente, lo que significa que no necesariamente tienen que estar empaquetadas como un álbum, así que este proyecto para mí es importante", aseguró Iglesias.

Esta decisión, que ha sido anunciada tras consultar con su familia, le dará más tiempo para disfrutar con su esposa Anna Kournikova y sus tres pequeñines.



Pero hablemos de lo que realmente importa, ¡el clan Preysler! La familia de Enrique es tan peculiar como la nuestra, pero con más glamour. A pesar de vivir dispersos entre Madrid, Doha y Miami, y tener diferentes padres, la familia se mantiene unida, especialmente en tiempos difíciles.



Julio José, el hermano de Enrique, está pasando por un divorcio complicado. Pero ¿quién ha sido su salvación? Nada más y nada menos que Enrique, el hermano menor, el consejero de la familia.



Y luego está Tamara, la nueva marquesa de Griñón, quien confesó en una entrevista que Enrique fue su roca en los momentos difíciles. ¡Imaginen a Enrique Iglesias siendo su paño de lágrimas! No hay duda de que es el hermano mayor que todos quisiéramos tener.

En fin, aunque Enrique se despide de los escenarios, nos deja con su legado musical con más de 70 millones de producciones vendidas y un impresionante palmarés de premios y su papel de hermano ejemplar. ¡Gracias por todo, Enrique! Estaremos esperando tus nuevos éxitos tras bambalinas y, por supuesto, esos consejos sabios que solo tú puedes dar. ¡Hasta siempre, rey de las caderas!