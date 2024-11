Georgina Rodríguez apoya en secreto a los afectados por la DANA: el gesto que pocos conocen

La DANA ha dejado a su paso un rastro de muerte y destrucción que ha generado una ola de solidaridad. Entre quienes han contribuido de forma más generosa se encuentra la influencer Georgina Rodríguez

Los efectos de la DANA no solo se evidencian sobre el terreno. La catástrofe climática ha generado también una honda polémica en las redes. Junto a numerosos influencers que se han hecho eco de lo allí sucedido para dar visibilidad a la desgracia que ha golpeado tierras valencianas, también han circulado todo tipo de informaciones en las que unos y otros se culpan de la deficiente gestión.



Georgina Rodríguez es una de esas personalidades que se ha implicado de forma significativa, y lo ha hecho como de verdad debe hacerse. Sin esperar nada a cambio. Hoy hemos sabido que la esposa de Cristiano Ronaldo no se ha limitado a informar desde sus redes sociales acerca de la terrible situación que está aconteciendo, sino que además ha decidido ayudar a los afectados de forma anónima con una contribución más que generosa.

La implicación de Georgina

Desde que se tuvo constancia de la magnitud de lo sucedido, Georgina ha estado usando sus redes para hacer llegar información a sus seguidores. A través de sus stories la influencer ha difundido contenido de otras personas que estaban sobre el terreno, asegurándose así de que su amplia audiencia estaba al tanto de lo sucedido.



Pero como es inevitable cuando se trata de personalidades famosas que se asoman al mundo online, no han faltado los haters que en lugar de reconocer su esfuerzo por transmitir información sobre el suceso, la han acusado de no implicarse de manera directa.



Sin embargo, el TikToker Javi Hoyos ha hecho pública hoy una información al respecto de Georgina que deja en muy mal lugar a aquellos que la criticaban. Y es que según ha podido saber tras hablar con la hermana de Georgina, ella y Cristiano están ayudando de forma activa a los afectados aunque sin haberlo hecho público en ningún momento.

Lejos de los focos

Javi Hoyos se había puesto en contacto con la hermana de Georgina para conocer si entre ellas había surgido algún problema, ya que habían dejado de seguirse en redes. Sin embargo, en el curso de la conversación surgió el tema de los afectados por la DANA, y la hermana de Georgina, Ivana Rodríguez, ha desvelado que la implicación de Georgina va mucho más allá de lo que podíamos imaginar.



“Georgina es muy generosa. Ella ayuda y dona siempre. Aunque no se vean las cosas o no se cuenten no quiere decir que no sucedan. Han donado camiones de agua y comida y tienen organizadas otras acciones solidarias para ayudar con los muebles para las familias” ha escrito Ivana en uno de los mensajes intercambiados con Javi Hoyos.



De esta forma queda zanjada cualquier polémica en torno al tema que pudiera existir. No solo Georgina y Cristiano están llevando a cabo donaciones, sino que están totalmente implicados en ayudar a los afectados. Y lo más importante: lejos de los focos, como debe ser cuando la intención de ayudar es genuina.