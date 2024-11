Rosalía colabora con World Central Kitchen en Paiporta para ayudar a quienes enfrentan la crisis de la DANA

La cantante no ha dudado en arrimar el hombro acudiendo personalmente a las localidades más afectadas para prestar su ayuda.

Ante una catástrofe de la dimensión de la que se está viviendo en muchas zonas de España por los terribles efectos de la DANA, no son pocas las personalidades que se han volcado en ayudar a los afectados. El Chef José Andrés o Paz Padilla son algunos de los nombres conocidos que se han trasladado a las zonas del desastre para ayudar, en este caso, cocinando para los voluntarios. Y en las últimas horas hemos conocido que un nuevo nombre se ha unido a la lista de celebridades que han decidido pasar a la acción sobre el terreno: Rosalía

Ningún anuncio en redes sociales

La cantante en un primer momento utilizó sus redes sociales, que gozan de una audiencia millonaria, para solicitar ayuda a los afectados. Pero a raíz de las informaciones que la sitúan en Paiporta, resulta evidente que en cierto momento entendió que su aportación no debía limitarse a servir de altavoz de la desgracia.



Y sin hacer ningún anuncio ni buscar notoriedad, Rosalía se ha presentado en tierras valencianas para ayudar como una voluntaria más. Aunque su presencia viene de la mano de la ONG World Central Kitchen que capitanea el chef José Andrés, y que se dedica a cocinar para los afectados y voluntarios, a Rosalía no se le han caído los anillos por echar una mano en otras tareas, y así se la ha visto descargando camiones en los que llegaba comida y materiales que son necesarios para las labores de limpieza y reconstrucción de la zona.



Hasta ahora las únicas imágenes que han trascendido de ella son en la localidad valenciana de Paiporta, uno de los pueblos más afectados por la riada y las inundaciones, pero algunas informaciones apuntan a que la cantante se ha ido moviendo por distintas localidades cercanas ayudando en lo que resultaba necesario en cada momento.

Sorpresa entre quienes la reconocen

Aunque, como es lógico, Rosalía está llevando a cabo estas tareas luciendo una imagen descuidada que se aleja mucho de como suelen verla sus fans, su enorme popularidad ha hecho inevitable que muchas personas la reconozcan, con la consiguiente sorpresa.



La ausencia de cualquier tipo de comunicación al respecto de sus intenciones de desplazarse a la zona demuestra que su interés por ayudar es genuina, y que tras esta acción no se oculta ningún tipo de interés publicitario o de imagen. No obstante, ahora que ha trascendido la noticia de su presencia, es muy posible que muchos medios internacionales comiencen a prestar más atención a lo acontecido en tierras valencianas y eso se pueda traducir en mayores ayudas para los afectados.



No hay que olvidar que no se trata solo de las labores de limpieza o logística. Cuando la presencia de los voluntarios ya no sea necesaria, todavía quedarán muchas personas que tendrán que reconstruir su vida desde cero, y cualquier ayuda económica, venga de donde venga, será una gran contribución en este sentido.