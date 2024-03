¡Gal Gadot, madre por cuarta vez! La Mujer Maravilla de la vida real expande su familia

¡Gal Gadot lo ha vuelto a hacer! La actriz que da vida a la superheroína más icónica del cine, ha dado la bienvenida a su cuarta hija.

Gal Gadot, la actriz que da vida a la icónica Wonder Woman, ¡nos ha sorprendido con una noticia emocionante! Ha dado a luz a su cuarta hija, una pequeña llamada Ori, que significa "mi luz" en hebreo.



En una tierna foto publicada en sus redes sociales, podemos verla junto a su pequeña en la cama del hospital, con una sonrisa radiante que refleja la felicidad que embarga su corazón.



La historia de amor entre Gal Gadot y su esposo Jaron Varsano es tan inspiradora como la de cualquier superheroína. Se conocieron hace casi 20 años en una fiesta en el desierto de Israel y desde entonces han sido inseparables. Se casaron en 2008 y han formado una hermosa familia junto a sus otras tres hijas: Alma, Maya y Daniella.

Jaron no solo es el marido de Gal, sino también su confidente, apoyo y compañero de aventuras. Juntos crearon una productora en Los Ángeles y son un equipo imparable dentro y fuera del trabajo.



Compaginar una exitosa carrera profesional con una familia numerosa no es tarea fácil, pero Gal Gadot lo hace con una admirable naturalidad.



"Estoy siendo la mejor madre que puedo ser", ha confesado en alguna ocasión. Y aunque reconoce que su día a día es "desordenado y caótico", no duda en afirmar que le encanta estar embarazada y dar a luz.