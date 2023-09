La estrella ha recibido comentarios tachando su acción como inapropiada, por lo que se ha defendido tras la publicación de su polémico vídeo

Las últimas horas se han visto inundadas de discusiones intensas en redes en torno a la publicación de un vídeo que captura el momento en que India Martínez se besa apasionadamente con una de sus bailarinas durante uno de sus rodajes. Dicha grabación, que llega de forma inesperada, ha desencadenado una oleada de opiniones y comentarios al respecto de parte de sus fans y del público en general, dando lugar a debates candentes.

Vaya revuelo! Para los que dicen que este beso está fuera de lugar, o sin sentido. Creo que se han perdido este capítulo. Desiree es bailarina de la famosa pareja de bachata "Daniel y Desiree" ambos hacen una colaboración en mi videoclip "5 sentíos" 💋💋 https://t.co/dFPGKjceJz pic.twitter.com/r1hGC3HS58 — India Martínez (@IndiaMartinez) September 18, 2023

Algunas personas no entienden lo ocurrido, considerando este beso inapropiado dentro del contexto del espectáculo y sugieren que bien podría ser un método para llamar la atención en televisión y redes sociales. Otros internautas han dejado en evidencia su homofobia con sus comentarios, mientras que otros incluso comparan el suceso con lo ocurrido entre Luis Rubiales y la futbolista Jenny Hermoso.



"Le tuve que tapar los ojos en este momento. No fuimos a ver a dos adultos besarse, tendrías que haber avisado antes de nada para que no fueran menores. Un beso guapa", comenta una usuaria expresando su decepción por llevar a su hija de 5 años al concierto, publicación a la cual India Martínez respondió: “Perdona, y siento mucho desilusionarte, pero ayer no hubo beso en mi concierto, este vídeo es de un evento social de bachata muy famoso en Sevilla que se llama D & D".

La actriz aclara: El beso fue pactado

India Martínez enfatizó que el beso había sido previamente acordado con Desirée, quien es la joven con quien se besa y con quien ya había trabajado en la producción de otro vídeo musical. Con respecto a esto, la bailarina publicó un comentario en Instagram afirmando que las dos protagonizaron un auténtico "momentazo".



De igual forma, seguidores de la intérprete han salido en su defensa, argumentando que la grabación es clara evidencia de que las dos estaban en plena comodidad para tener este mutuo acuerdo. “Se dieron el beso porque quisieron. Si fuera con un hombre, no estaríais así. No tiene NADA que ver con lo de Rubiales. Aquí se ve CLARAMENTE que hay CONSENTIMIENTO. Rubiales le cogió la cabeza a Jenni y ni le dio opción de apartarse, totalmente diferente", comenta contundentemente un fan de Martínez en redes.