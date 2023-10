Se viene un año decisivo para el actor estadounidense, que podría en definitiva consolidar su ya exitosa carrera.

Uno de los actores tendencia en Hollywood es Jeremy Allen White, quien se ha ganado la admiración y respeto del público gracias a su interpretación de Carmy en la comedia The Bear, un cocinero de alta categoría que se ve en la obligación de volver a Chicago para empezar desde cero en un restaurante familiar con muchas carencias. Desde entonces, la camiseta blanca se convertiría en una prenda sin falta en los armarios masculinos. White logró conquistar con su personaje a muchos aun siendo un desconocido, sin embargo, su imagen se volvió común en las revistas de estilo y de cinematografía.



The Bear ya es favorita para la próxima edición de los Premios Emmy, cuenta con 13 nominaciones y han confirmado una tercera temporada de la serie. White era anteriormente conocido por su actuación en la serie del 2011 Shameless, protagonizada por William H Marcy. Antes de esto, tuvo papeles esporádicos en cortos y largometrajes de bajo presupuesto, además de haber participado en Ley y orden.

Uno de sus siguientes proyectos es Esto va a doler, que llega el 3 de noviembre a Apple TV+ como una de las series preferidas del público. Esta producción cuenta con un prestigioso reparto del Hollywood de hoy, con actores como Annie Murphy, Luke Wilson, Riz Ahmed y Jessie Buckley, bajo la dirección de Christon Nikou, un gran cineasta al mando de esta propuesta de ciencia ficción. La trama relata un mundo en un futuro cercano, donde cada pareja se une por medio de un match perfecto, hasta que la protagonista de la historia decide no optar por esta senda.



No obstante, el 2024 será un año más prometedor para los fans de White, pues será parte del reparto de The Iron Claw, pelicula dirigida por Sean Durkin, en co-protagonismo con Harris Dickson y Zac Efron, en una historia acerca de los hermanos Von Erich recreada en los años 80, en el mundo de la lucha libre. El sello de A24, productora de Todo a la vez en todas partes, pronostica de este proyecto una producción exitosa. Su director trabajó también en Inseparables, serie protagonizada por Rachel Weisz de la plataforma Prime Video. Inmediatamente después se estrena You Can't Win, en donde comparte planos con Michael Pitt para llevar la historia de Jack White a la pantalla.

Aunque Jeremy Allen White apunta a ser de los actores más destacados de Hollywood, su vida personal ha sufrido algunos tropiezos últimamente. Anunció su divorcio con Addison Timlin después de casi media década de relación, teniendo un proceso de separación complicado. Desde entonces, los medios le han adjudicado como pareja a la modelo Ashley Moore, y más recientemente a la española Rosalía. El tiempo determinará si estas historias son del todo ciertas.