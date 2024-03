La cinta cinematográfica abordará el proceso creativo detrás de uno de los trabajos discográficos más aclamados del artista lanzado en la década de los 80.

El sitio Deadline revela que A24, la reconocida casa productora de cine, ya se encuentra en diálogos para desarrollar su próximo proyecto cinematográfico. Si bien se desconoce si los tratos con el histrión han iniciado, se indica que Jeremy White, protagonista de la serie televisiva El Oso, sería la "elección más acertada" para personificar a El Boss.



No obstante, los reportes no ofrecen certeza sobre si las negociaciones con el actor han dado comienzo, en este proyecto donde Springsteen y Jon Landau, su manager, participan activamente.

El intérprete de 33 años, quien recientemente ha sido galardonado con un Emmy, dos Globos de Oro, y un premio del Sindicato de Actores por su destacada actuación como Carmy Berzatto en la serie dramática culinaria, también ha cosechado alabanzas por su papel de Kerry Von Erich, campeón estadounidense de lucha libre, en el drama deportivo de A24 "The Iron Claw".

El actor se encuentra actualmente filmando las temporadas 3 y 4 en Chicago. Una vez culminadas estas grabaciones, Allen podría trasladarse a Nueva Jersey para dar vida al célebre compositor de "Dancing in the Dark" en esta producción bibliográfica.



El proyecto cinematográfico sobre Springsteen contará con Scott Stuber como productor, quien recientemente ocupaba un puesto ejecutivo de alto rango en Netflix. Detrás de esta iniciativa se encuentra Gotham Group, con Ellen Goldsmith-Vein y Eric Robinson también desempeñando labores de producción. La adaptación del guion y la dirección estarán a cargo de Scott Cooper.

Tomando como base el libro publicado el año pasado por Warren Zanes, esta película, que presuntamente llevará por título "Deliver Me from Nowhere", narrará el proceso creativo del sexto disco de Bruce. Nos referimos a Nebraska, lanzado el 30 de septiembre de 1982, valorado como uno de los trabajos discográficos cumbre de Springsteen y uno de los más trascendentales en sus más de cinco décadas de trayectoria artística.



En este trabajo de tono oscuro y corte acústico, Springsteen se aparta del optimismo e idealismo que caracterizaba sus producciones previas, adentrándose en las profundidades de la América para retratar a personajes marginales que habitan ese lugar, conformando así un álbum conceptual sin igual. Criminales, asesinos seriales, oficiales de la ley envueltos en conflictos... Las sombras de la sociedad cobran vida en estas canciones, donde el Boss también explora su vínculo paterno-filial. Las historias desgarradoras de estos individuos encuentran voz en este disco que marca un giro en el estilo del artista.

El propio Springsteen ha expresado que este es su disco predilecto, gestado en un período de oscuridad y agitación emocional. En una entrevista con CBS News el año pasado, el artista comentó: "Si tuviese que escoger un álbum que me represente dentro de 50 años, elegiría Nebraska". Esta obra nació de manera fortuita en el dormitorio de una vivienda rentada en Nueva Jersey, mientras se encontraban grabando el aclamado Born in the USA con E Street Band.



Así, en el instante de su publicación, Nebraska tomó por sorpresa a todos los adeptos del cantautor, quienes vislumbraban semejante diferencia luego del resonante éxito cosechado por sus producciones previas.