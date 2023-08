La prenda fue recientemente descubierta en el ático de unas diseñadoras, y la casa de Sotheby’s ha decidido el destino de esta histórica pieza.

Se presentará en subasta esta semana Black Sheep, una de las prendas más icónicas y llamativas que conformaron el armario de Lady Di. El peculiar nombre se debe a la oveja negra visible en el estampado que se mezcla con el resto del rebaño. Este jersey ha estado desaparecido por décadas, y se calcula que podría venderse por más de 70,000 euros después de su hallazgo.



Fueron muchas prendas en el armario de la Princesa Diana que dieron de qué hablar, y esta particular pieza no fue la excepción debido al doble significado atribuido a la oveja negra y a la razón por la que era una de las favoritas de Lady Di. Era tanto su gusto por Black Sheep que le mandó una carta a sus diseñadoras de Want & Wonderful Knitwear, Joanna Osborne y Sally Muir, pidiéndoles que lo arreglaran cuando se le soltaron unos puntos de la manga, o que le enviaran el mismo modelo y color.

Debido a que un punto suelto podría tener mal arreglo, las diseñadoras optaron por enviar una prenda nueva a la princesa, conservando el original que terminaron guardando en su ático, escondido junto a una colcha de algodón. No obstante, las modistas recientemente dieron con la histórica pieza y fue entonces que decidieron ponerla en subasta, que fue incluida en la venta original de Fashion Icons.



La asociada de comunicación y marketing de Sotheby’s Nezha Bernoussi ha analizado este lunes la penda, estimando que el precio del jersey que la Princesa Diana usó en varias ocasiones tiene un rango de precio de entre los 46,000 y 70,000 dólares, según la casa londinense.



La subasta en línea dará inicio este jueves 31 de agosto, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Lady Di, y concluirá el 14 de septiembre.