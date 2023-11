Kate Middleton en Escocia: Apoyo a comunidades rurales con su llamativa chaqueta de Burberry

La Princesa de Gales visitó junto a su marido diferentes organizaciones dedicadas a la salud mental de los jóvenes

Este jueves 2 de noviembre hemos podido ver a los Príncipes de Gales o los Duqueses de Rothesay, como se les conoce en Escocia, en una serie de compromisos en Burghead, Moray e Inverness. Allí se reunieron con varias asociaciones de apoyo a las comunidades locales.

Un look desenfadado pero exitoso

En su maleta para este viaje no han faltado outfits cómodos y casual, lejos de los trajes de chaqueta y los tacones que usa en eventos oficiales. A pesar de mostrar un aire más desenfadado, no ha descuidado la elección de su ropa. La Princesa ha estrenado una chaqueta colaboración de Burberry y Alexa Chung de cuadros en tonos verde, acolchada e impermeable, con cuello negro y ligeramente entallada. Aunque pertenece a la colección pasada de la firma, no la habíamos visto llevarla hasta ahora.

Completó el look con pantalones acampanados en color negro y jersey del mismo color. Las botas marrones son de la firma Reiss, modelo Thea, con un precio de 200 euros y que ya habíamos visto el jueves en otra aparición pública en Amos Grove. Decidió dejarse la melena suelta y se peinó con flequillo mariposa. Como joyas, unos pendientes de gota, de Spells of Love y su anillo de compromiso, que va con ella a todas partes.

No podía faltar el broche Poppy Remembrance en la solapa de ambos Royals. El broche lo lleva toda la familia Real durante el mes de Noviembre para honrar a las tropas. El día más destacado de las celebraciones será el 11 de noviembre para todos los países de la Commonwealth.

Por su parte, Guillermo lucía una parka verde a juego y el mismo broche con la amapola roja en la solapa.

Una visita institucional

La visita de los Príncipes era en especial para mostrar su apoyo a las organizaciones de ayuda a las comunidades rurales. Estas instituciones se centran en su labor brindando ayuda y apoyo a jóvenes con problemas de salud mental. El día comenzó con la visita a la organización benéfica Outfit Moray. En ella, su objetivo se centra en practicar actividades al aire libre y emplear el aprendizaje práctico. Por supuesto, la pareja no dudó en participar en algunas de las actividades como montar en bicicleta en la localidad de Burghead y saludar a algunos de los niños a los que la ONG ha ayudado.

El jueves Kate promocionó su campaña denominada “Shaping Us” con un grupo de padres conocidos como “Dadvengers”. Estos padres forman una comunidad online de apoyo a la paternidad. Uno de los sistemas de ayuda es a través de los paseos de padres, en los que conocen en persona otros hombres de su comunidad para que se apoyen mutuamente.