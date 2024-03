La duquesa de Cambridge ha sido vista disfrutando de uno de sus placeres favoritos: ir de compras a su tienda agrícola preferida aunque no hay fotografías que lo demuestren.

La Princesa de Gales, Kate Middleton ha sido vista comprando productos frescos en su tienda favorita, la Windsor Farmer Shop, junto al Príncipe Guillermo. Esta inesperada aparición ha generado un revuelo mediático, reavivando el debate sobre su salud y el secretismo que rodea su convalecencia.



Según informa The Sun, Kate se desplazó a pie desde su residencia en Adelaide Cottage hasta la tienda, a tan solo 1,5 kilómetros de distancia. Un testigo presencial describe a la princesa como "feliz, relajada y saludable", disipando así los rumores sobre su estado de salud que circulaban en las últimas semanas.



Después de todo lo que se ha dicho, me sorprendió mucho verlos allí. Kate estaba de compras con Guillermo y se veía genial. Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que está lo suficientemente bien como para salir a comprar", comenta este testigo al tabloide británico.

Aunque no hay imágenes del momento, esta reaparición confirma que el regreso de Kate está más cerca de lo que muchos pensaban. Además, por lo visto la pareja también dedicó tiempo a sus hijos, George, Charlotte y Louis, asistiendo a una competición deportiva en su colegio.



Sin embargo, la reaparición de la Princesa ha generado nuevas dudas. Si está bien para ir de compras, ¿por qué el Palacio de Kensington mantiene el secretismo sobre su convalecencia? ¿Por qué no ha habido una foto oficial para calmar el revuelo mediático?



Mientras las "katespiraciones" se multiplican. Desde la prensa hasta celebridades como Kim Kardashian se han sumado a la búsqueda de respuestas.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

"The Times" apunta a una entrevista como la mejor salida para poner fin a esta pesadilla especulativa. El 17 de abril es la fecha que Simon Hunter, periodista de The Times, ha marcado como posible final de esta historia.



El diario Sunday Times, citando fuentes cercanas a la pareja, afirma que están dispuestos a hablar sobre la salud de Kate y aclarar lo sucedido en estos dos meses. La fecha elegida para esta posible declaración sería después de Semana Santa, coincidiendo con la información oficial proporcionada por el Palacio de Kensington.



"Se abrirán cuando estén preparados". Una fuente de la Casa Real asegura que "es probable que la princesa hable de su recuperación en uno de sus actos oficiales. Siempre se muestran abiertos con el público, así que si decide hacerlo, será así". Un amigo de la pareja añade que "querrán abrirse y ser claros, pero lo harán cuando se sientan preparados. Conociéndola, creo que esa será su decisión".



Pese al misterio, la popularidad de Kate y Guillermo se ha disparado en las redes sociales, con más de 200.000 nuevos seguidores en una semana.