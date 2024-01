Lola Lolita desvela sus secretos en 'La Resistencia': sexo y cuenta bancaria al descubierto

En el escenario mediático español, la influencer Lola Lolita, también conocida como Lola Moreno Marco, ha conquistado el trono de las redes sociales.

En 2023, 'Forbes' la destacó como el "rostro de los Z" y una de las mejores creadoras de contenido made in Spain. Recientemente, la TikToker alicantina acudió al programa de Movistar Plus+, 'La Resistencia', donde no esquivó la famosa pregunta sobre su actividad sexual en el último mes.



La presencia de Lola Lolita en 'La Resistencia' prometía momentos memorables, y la TikToker no defraudó. No solo interactuó con David Broncano de manera divertida, sino que llevó la entrevista a otro nivel al realizar un video en directo para su cuenta de TikTok. La influencer se sumergió de lleno en las preguntas clásicas del presentador gallego.

La pregunta del millón: ¿Cuántas veces en un mes?

Las interrogantes de Broncano no dejaron espacio para la timidez, ya sea revelar su saldo bancario o la frecuencia de sus relaciones sexuales en el último mes. La respuesta de Lola Lolita dejó a todos perplejos: cero encuentros íntimos en los últimos 30 días. La confesión provocó risas en el equipo y bromas sobre la inclusión de la masturbación en la ecuación, algo que la TikToker descartó de inmediato, sorprendiendo dada su relación con el influencer Ibelky.



Ante la incredulidad de Broncano, quien sugirió la posibilidad de que Lola Lolita fuera asexual, la influencer desestimó la teoría. Explicó que se encontraba en un momento de su vida centrada en otras responsabilidades, dejando claro que la ausencia de encuentros íntimos no estaba relacionada con su orientación sexual, sino con prioridades diferentes en ese momento.

Que se puede estar a cero de follar, gente, que no pasa nada. Si es lo bonito de las Preguntas Clásicas™, que todas las respuestas son correctas. Aunque algún 0,2 tiene que haber por ahí seguro. pic.twitter.com/5v1wWr7Djm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 30, 2024

Los secretos financieros de Lola Lolita

No solo se habló de la vida íntima de la TikToker, sino también de su situación financiera. En un juego con Broncano, Lolita propuso adivinar el monto en su cuenta bancaria. Tras algunas pistas, la influencer reveló tener entre 300,000 y 713,000 euros en su cuenta.



La visita de Lola Lolita a 'La Resistencia' no solo proporcionó risas y momentos de complicidad, sino que también ofreció un vistazo a la vida íntima y financiera de la popular TikToker. Sus respuestas directas y su disposición a hablar abiertamente sobre estos temas demuestran la autenticidad que ha llevado a Lola Lolita a convertirse en una figura destacada en el panorama de las redes sociales en España.