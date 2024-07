Los looks más destacados en el día más importante del deporte español: de Wimbledon al estadio Olímpico de Berlín

Ayer fue un día marcado por el deporte. Desde Wimbledon al estado Olímpico de Berlín vimos a muchas famosas lucir estupendas, como Kate Middleton, Zendaya, Julia Roberts, Olivia Cooke, Alice Campello, la Infanta Sofía... ¡No te pierdas los looks elegidos para la ocasión!

Ayer, domingo 14 de julio, Alcaraz y Djokovic se enfrentaron en la final de Wimbledon y la victoria fue para el español. Fue un gran día para España, porque también nos llevamos la Eurocopa en Berlín, en un gran partido frente a Inglaterra.



España lo ganó todo y vimos a muchas celebridades acompañando a los deportistas en ese día tan especial. Además, lucieron con unos looks radiantes que están en boca de todos.



¡Descubre los looks más chulos!

Kate Middleton

Una de las grandes protagonistas del día sin duda fue Kate Middleton, que volvimos a verla con un vestido morado espectacular. La princesa de Gales se mostró alegre y auténtica, con un aparente muy buen estado de salud.



Tal y como comparte @royalreplikate en su Instagram, el vestido no podría quedarle mejor.

Zendaya

Otra de las famosas en dejarse ver por Wimbledon, fue Zendaya. La actriz lució auténtica, con un look muy de ella y que le sienta fenomenal. Una apuesta arriesgada pero que ha sabido defender con creces.



En el Instagram de @flashdaya_ nos comparte estas imágenes y el look no podría gustarnos más. No dudes en verlas todas y darnos tu opinión.

Julia Roberts

Otra de las caras que vimos en Wimbledon fue la de Julia Roberts. La popular actriz apareció con un look de Gucci espectacular. Un vestido que le sienta increíble y con el que demuestra, una vez más, que por ella no pasan los años. Está preciosa y perfecta, como siempre acostumbramos a verla.



Así de increíble luce como hemos podido ver en el Instagram de @juliarobertsbrasil.

Ellie Goulding

La cantante Ellie Goulding también se ha dejado ver por Wimbledon. Para la ocasión eligió un vesido precioso en tono azul eléctrico que le favorece un montón. Sin duda, ha estado radiante, con un modelo versátil y que siempre es un acierto.



Lo puedes ver en el Instagram de @egspain:

Olivia Cooke

Olivia sorprendió en Wimbledon con un look muy ella, al igual que Zendaya. Un conjunto de la firma Chanel cargado de personalidad y estilo, pero a la vez súper elegante. No podría gustarnos más para lucir en un evento como este.



Puedes verlo en la siguiente publicación compartida por el Instagram de @oliviacookecloset.

Alice Campello

Ahora nos vamos directas hacia el fútbol para compartir lo increíble que lucía Alice Campello, la mujer del futbolista Álvaro Morata. Un vestido rojo corto con cuello halter y bolso a juego, muy apropiado para celebrar el título de 'La Roja'. ¡Le quedaba como un guante!



Así lo vimos en el Instagram de @campello_family:

Infanta Sofía

La infanta Sofía también lució radiante junto a su padre el rey para celebrar el título de la Roja, la 4ª Eurocopa. Para la ocasión optó por un pantalón de traje en color rojo y una blusa blanca. Un look ideal que seguro que se habría puesto la reina Letizia.



Lo puedes ver en el Instagram de @sofia.de.borbon:

Marta Díaz

La influencer Marta Díaz también compartió una historia en su Instagram acompañada de Alice Campello. Para la ocasión, la joven influencer optó por unos vaqueros y una camiseta de la roja. ¿Para qué más?

¿Cuál ha sido tu look favorito entre Wimbledon y Berlín? A mí me ha encantado el conjunto elegido por Olivia, ¡qué pasada!