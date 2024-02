Malena Alterio y Fernando Tejero: 18 segundos de abrazo que derriten Internet

El momento más emocionante de los Goya no estuvo sobre el escenario. Fernando Tejero se fundió en un emocionante abrazo con Malena Alterio que ha sido muy comentado.

La ceremonia de entrega de los Goya siempre deja momentos para el recuerdo. Y sin duda que el vivido este año por parte de Malena Alterio y Fernando Tejero será uno de ellos. Malena era la gran favorita para ganar el Goya a mejor Actriz por su papel en Que nadie duerma. De hecho ya lo había conseguido previamente en los Premios Forqué y Feroz por esta misma interpretación, por lo que hacerse con el Goya, además de un gran éxito por sí mismo, suponía conseguir prácticamente el reconocimiento unánime de todo el sector.



Llegó el momento de anunciar a la ganadora y no hubo sorpresas. Los pronósticos se cumplieron ya que todas las apuestas apuntaban a que Malena sería la ganadora en esta categoría, en la que competía contra Patricia López Arnáiz, María Vázquez, Carolina Yuste y Laia Costa. Pero el momentazo de la noche no se produjo en el escenario ni en el transcurso de su discurso de agradecimiento, sino que fue recogido de forma casi casual por las cámaras y se ha convertido en tema de conversación en las redes.

El emocionante abrazo de Fernando Tejero

Todo el mundo recuerda la divertida pareja de personajes que Fernando Tejero y Malena Alterio interpretaron en la serie Aquí no hay quien viva. Una serie cuyo éxito se prolongó por muchos años, lo que llevó a que entre ambos se creara un vínculo muy especial, como quedó demostrado con el abrazo que el actor dio a su compañera inmediatamente después de haber sido galardonada con el Goya.



Las cámaras recogieron este momento de forma casi casual. Y lo que más llamó la atención de ese instante fue su duración. Nada menos que 18 segundos de sentido abrazo que pusieron de manifiesto la enorme conexión existente entre ambos y el tremendo cariño que se profesan mutuamente. Algo que no es de extrañar habiendo compartido tantas horas de rodaje a lo largo del tiempo

El abrazo entre Malena Alterio y Fernando Tejero después de recoger el #Goya2023 a Mejor Actriz Protagonistahttps://t.co/UKn9hSlRJA pic.twitter.com/5GXaXDsDrr — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 11, 2024

Las reacciones no se han hecho esperar

El momentazo se vio coronado por las lágrimas del propio Fernando Tejero, al que se le notaba emocionado por el éxito de su compañera. De hecho, el propio actor no ha tenido reparo en expresar a través de las redes su exultante alegría compartiendo a través de Instagram una foto de ambos en ese momento, y declarando: "Si me lo dan a mí, no me hace la misma ilusión. Te amo, enhorabuena".



La publicación ha obtenido un masivo apoyo ya que miles de personas han mostrado mediante un Me gusta su reconocimiento a la actitud del actor, que ha demostrado su gran calidad humana al mostrar sin complejos su alegría por el éxito de su compañera.