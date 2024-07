Mar del Corral: la mujer que ha enamorado a Dani Rovira tras su ruptura con Clara Lago hace 5 años

Dani Rovira parece haber encontrado de nuevo el amor en su vida. Te contamos todo sobre este romance que acaba de saltar a las portadas de las revistas del corazón.

Tanto 8 apellidos vascos como su secuela 8 apellidos catalanes fueron dos de los grandes éxitos del cine español a nivel de taquilla y crítica. La pareja que protagonizó ambos, Dani Rovira y Clara Lago, convirtió esa relación ficticia en real y ambos iniciaron una historia de amor que tuvo su final hace 5 años. Desde entonces a Dani Rovira no se le había conocido pareja sentimental, pero informaciones recientes apuntan a que el actor está de nuevo ilusionado con una mujer.



Los últimos años han supuesto una época complicada para el actor y cómico malagueño, que fue diagnosticado con Linfoma de Hopkins, un tipo de cáncer del que, afortunadamente, ha podido recuperarse. Pero esos momentos difíciles han supuesto un cambio radical en la vida del artista, que desde entonces se ha involucrado en causas hacia los menos favorecidos. Y parece que el karma ha venido a premiarle con la aparición de un nuevo amor en su vida: ¿Su nombre? Mar del Corral.

Vacaciones románticas

Aunque Dani Rovira no es de los que les gusta airear mucho su vida personal, no puede evitar que los fotógrafos anden siempre al acecho, como ocurre con todas las celebridades. Y así es como se ha conocido su relación, a través de un reportaje fotográfico publicado en la revista Diez Minutos en la que se le ha visto disfrutando de las playas de Formentera en compañía de una atractiva joven en una actitud que no deja demasiado espacio a las dudas sobre el tipo de vínculo que los une.



Como es lógico, nada más conseguirse las imágenes los reporteros se pusieron a investigar quien era esa chica que parecía haber conquistado el corazón del actor, y pronto ese trabajo rindió frutos. Se trata de Mar del Corral, una profesional del mundo audiovisual que, a la vista de las imágenes que ilustraban el reportaje, ha logrado llenar el vacío existente en el corazón del artista desde que finalizara su historia con Clara Lago, con la que, no obstante, sigue teniendo una gran relación de amistad.

Quien es Mar del Corral

Dado que no se tenía constancia de esta relación hasta ahora, se sabe muy poco sobre la historia de ambos o de cuando o en qué circunstancias dio inicio. En referencia a Mar del Corral, tampoco se tiene demasiada información, pero sí que se conocen ciertos datos, como que se inició en el mundo del espectáculo como actriz en 2012, pero que su carrera ha evolucionado en un sentido distinto al inicial, pasándose al otro lado de la cámara.



Como directora ha llevado a cabo diferentes proyectos publicitarios para grandes marcas como Lancome, Dove, Adidas o Pantene, y también ha dirigido un videoclip para el cantante Jaime Lorente. Como puede comprobarse, Mar, que es de origen dominicano aunque criada en España y formada en el terreno audiovisual en Reino Unido, está aún dando sus primeros pasos en este campo, algo lógico debido a su juventud.