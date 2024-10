Rita Maestre rompe su silencio: así ha sido su impactante testimonio tras las denuncias de mujeres contra Errejón

El caso Errejón ha dejado a todo el mundo sin palabras. Es un suceso que pone los pelos de punta por las diversas agresiones sexuales producidas por el político de Sumar. Lo último es el testimonio de Rita Maestre, que recordemos fue su ex pareja. Sus palabras son impactantes.

Rita Maestre ha sentido la necesidad de compartir unas palabras hablando de su ex, Íñigo Errejón. Lo ha hecho a través de su Instagram. Puedes leerlo a continuación.

Rita Maestre publica unas duras palabras en Instagram hablando de su ex, Íñigo Errejón

Rita empieza la carta anunciando que para ella es raro hablar en público de su vida personal, pero siente la necesidad de hacerlo.



Afirma que fue pareja de Íñigo Errejón durante varios años y aunque llevaban un tiempo distanciados, lo que ha sucedido le abruma y le conmociona. Sobre todo porque ha descubierto que algunos de esos episodios de violencia misógina denunciados por las víctimas sucedieron cuando él todavía era su pareja.



Asegura que estando con el todo era normal, que era un "buen novio". Sin embargo, durante el tiempo que estuvieron juntos era capaz de volver a casa con total normalidad tras haber agredido a una mujer de 20 años en un hotel.



Afirma que para ella este caso es sobrecogedor y no entiende cómo pudo cegarse ante ese nivel de manipulación. Por último, confiesa que no ha sido parte de ningún encubrimiento de ninguna agresión o acción violenta por parte de su ex. Más bien, se siente engañada.



Puedes leer todo el escrito directamente desde su cuenta de Instagram, @rita_maestre_, donde lo ha hecho público.

El foco está puesto en si conocían esta información de antemano en el partido y la ocultaron

No cabe duda de que es una información muy dura para su ex pareja, que se siente totalmente engañada.



Sin embargo, ahora todo el foco está puesto en si el partido y sus responsables sabían todo esto de hace tiempo atrás o si se enteraron en el momento en el que saltó por los aires.



Seguramente tendremos más novedades en los próximos días.



¿Qué opinas de lo sucedido?