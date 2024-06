Sara Sálamo e Isco Alarcón se dan el 'sí, quiero' en una boda secreta después de 7 años de noviazgo

No habían anunciado fecha, y hoy nos hemos enterado de que ya son marido y mujer. Isco y Sara pasan por el altar y ponen broche de oro a una relación de 7 años. ¡Te contamos todos los detalles!

Eran ya 7 años de relación, y aunque se sabía que ambos tenían planes de boda, Isco Alarcón y Sara Sálamo no habían comunicado detalles. El futbolista había pedido matrimonio a la actriz meses atrás, pero no habían trascendido noticias de cuándo o dónde se celebraría la ceremonia.



Lo cierto es que no se esperaba que fuese este verano, ya que con la gran temporada realizada por Isco en el Betis, lo previsible era que hubiese incluido su nombre en la lista de seleccionados a la Eurocopa. Pero una lesión inoportuna ha frustrado esa posibilidad, y tal vez ha hecho que los acontecimientos se hayan precipitado. De una manera o de otra, Isco y Sara son ya marido y mujer.

El curioso look del novio

Las primeras imágenes de la boda han sido publicadas por los propios protagonistas en sus redes sociales. Y al verlas, uno de los primeros detalles que llaman la atención es el look de Isco, quien, además de un atrevido peinado de trenzas, combinó su smoking con unas zapatillas deportivas de color blanco.



Para completar el inusual outfit, señalar que Isco acudió a la ceremonia apoyado en una muleta, ya que todavía se encuentra en proceso de recuperación de la operación sufrida recientemente, en la que fue intervenido de una fractura de peroné.

