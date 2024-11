Tamara Falcó sorprende en 'El Hormiguero' con el conjunto festivo de Zara que marca tendencia y es ideal para Navidad

Tamara Falcó vuelve a sorprendernos con su estilismo en su última aparición en El Hormiguero. La marquesa de Griñón, fiel a su estilo elegante y accesible a todos los bolsillos, sorprendió a sus fans ayer con un conjunto perfecto para la temporada navideña, ¡y es de Zara!

No hay look que se le resista a Tamara Falcó y es que, en su última aparición pública, la celebrity optó por un elegante look compuesto por un precioso pantalón de lentejuelas negras que no tardará en agotarse en estas fiestas. Este diseño de tiro alto, con perneras rectas y un acabado acampanado, combina el glamour de los pailettes con la comodidad del tejido de terciopelo. A un precio de 40 euros, está disponible en tallas que van de la 32 a la 44, pero con el furor que ha causado, ¡corre que vuela!

Cómo combina Tamara Falcó los pantalones de Zara más buscados esta temporada

Para equilibrar el brillo de los pantalones de Zara, Tamara optó por una blazer en color gris vigoré de corte amplio y cruzado. Al igual que los pantalones, esta americana por 40 euros también es de Zara y es ideal para combinar en cualquier época del año. Completó el look con un top básico gris y accesorios impecables: sandalias de Martinelli y pendientes dorados de Moncollier, cuyo diseño con circonitas blancas aporta el toque justo de elegancia.

Cómo puedes imitar el look más elegante de Tamara esta Navidad

El look de Tamara Falcó es, sin duda, la elección perfecta para cualquier ocasión especial. Con las fiestas a la vuelta de la esquina y la oportunidad de lucir brillos y prendas con un toque festivo, su estilismo se posiciona como uno de los más acertados. Te contamos cómo replicarlo con las piezas de Zara y sus referencias. ¡Toma nota!

1. Blazer en gris vigoré de Zara (Ref. 8769/901)

La blazer cruzada oversize es todo lo que necesitas para un look elegante y cómodo estas fiestas. Con su corte amplio, hombreras marcadas y cierre frontal cruzado, se convierte en la prenda clave para cualquier ocasión. ¡Y por solo 39,95 €!

2. Leggings de lentejuelas con tiro alto (Ref. 9860/222)

Para completar su look, Tamara optó por estos leggings de lentejuelas de tiro alto que resaltan la silueta. Como cuentan con cintura elástica, se convierten en una pieza ideal que se adapta a todo tipo de cuerpos. ¿Lo mejor? Su precio. Solo cuestan 39,95 euros.

3. Camiseta gris vigoré de Zara (Ref. 4174/011)

Para contrarrestar el exceso de brillos del look, Tamara Falcó optó por ponerse una camiseta básica de algodón con cuello redondo que combina a la perfección con la blazer. Su precio es de 12,95 euros y se convierte en un básico imprescindible en cualquier look.