Teresa Urquijo sufre un accidente en vacaciones y adelanta su regreso a Madrid junto a José Luis Martínez-Almeida

Aunque la pareja ha tenido un verano muy movido, un incidente ha terminado por trastocar sus planes y han tenido que regresar antes de lo previsto.

Tras haber contraído matrimonio el pasado mes de abril, en el que fue uno de los acontecimientos sociales del año, Teresa Urquijo y José Luis Martínez han pasado su primer verano juntos como matrimonio en tierras andaluzas. En concreto, han disfrutado de éstas en la costa gaditana, donde la familia Urquijo tiene una propiedad, pero también han aprovechado para hacer varias escapadas a otros lugares de la geografía nacional.



Sin embargo un imprevisto ha terminado por obligarles a cancelar sus planes de permanecer en Cádiz hasta finales del mes de Agosto, ya que la abogada ha sufrido un accidente que, si bien no es de gravedad, le dificultaba mucho el poder hacer vida normal, por lo que han tomado la decisión de regresar a la Madrid antes de lo que tenían planeado.

Viajes y descanso

El lugar elegido para pasar sus vacaciones ha sido una casa en la lujosa urbanización de Sotogrande. En ella han tratado de relajarse acudiendo a la playa o realizando actividades que ambos disfrutan, como el golf. Pero también han hecho sus escapadas a otros lugares de España con diferentes motivos.



En concreto la pareja visitó las ciudades de Valencia y Soria para acudir a sendos enlaces nupciales de amistades de su entorno, y también estuvieron en Motril, tomando parte en un torneo de Golf en el que, curiosamente, Teresa Urquijo ganó un premio honorífico.



Además, el Alcalde de Madrid regresó a la capital para estar presente en los actos de homenaje a la Virgen de la Paloma, y realizó por quinto año consecutivo una de las rutas del Camino de Santiago, esta vez sin su pareja y acompañado únicamente por un grupo de amigos.

Cambio de planes obligado

Ya estando ambos de vuelta en Sotogrande, Teresa Urquijo sufrió un traspiés que le ha ocasionado una lesión. No han trascendido detalles de las circunstancias que propiciaron el accidente, pero ante el dolor que Teresa experimentaba con posterioridad a éste, se vieron obligados a acudir a urgencias del centro sanitario.



Afortunadamente la lesión no ha sido tan grave como para que tenga que llevar el pié inmovilizado con una escayola, pero sí que la obliga a ir con muletas, por lo que la pareja ha considerado que no tenía mucho sentido seguir de vacaciones si estaban imposibilitados de realizar muchas de las actividades que ambos disfrutaban allí.



Así pues, su decisión ha sido la de adelantar su retorno, que estaba previsto para el día 2 de Septiembre, con la idea de que Teresa pueda descansar y recuperarse para volver a su actividad cuanto antes. Un final inesperado pero que no empaña el bonito verano que han vivido juntos y que les ha proporcionado un montón de recuerdos con los que seguir alimentando su bonita historia de amor.