Zoë Kravitz y Channing Tatum con planes de boda después de dos años de noviazgo

La pareja lleva saliendo desde el verano de 2021 y acaba de comprometerse

El portal People confirmaba el lunes que la pareja de estrellas se habría comprometido. El 29 de octubre se fotografió a la actriz de Batman de 34 años y a Tatum de 43 saliendo la fiesta de Halloween de Kendall Jenner. En las imágenes iban caracterizados como los protagonistas de la película de terror de 1968 La semilla del diablo. Tatum se disfrazó del diabólico niño y Kravitz de Rosemary Woodhouse. Lo que llamó la atención de todo el mundo fue la alianza de diamantes que lucía ella como anillo de compromiso.

La relación entre las estrellas

Los dos actores se conocieron durante el proceso de casting para el film que será el debut como directora para Kravitz: Pussy Island. Él rápidamente se convirtió en el protector de la actriz en el set de rodaje. En una entrevista que dio para GQ’s 2022 Men of the Year comentó sobre Tatum: “Ya fuera haciéndome té, sirviéndome una bebida o ayudando a alguien a que se espabilara, o lo que fuera, realmente fue mi protector y fue maravilloso y dulce”. Respecto a rodar junto a él la película añadió: “Creo que si puedes hacer algo así juntos, es un buen test. Nosotros hemos salido fortalecidos”.

Cuando no se encuentran en el set de rodaje o de promoción son una pareja muy discreta. Les gusta salir tranquilamente con amigos o disfrutar descansando en casa.

Tatum es padre de una pequeña de 10 años llamada Everly, de su exmujer Jenna Dewan, con quien tuvo un complicado divorcio. Dewan de 42 y Tatum se conocieron en el set de Step up y se casaron en 2009. Su matrimonio duró 10 años y ahora comparten la custodia de la pequeña. Tras este fracaso amoroso, el actor llegó a decir que no sabía si se volvería a casar de nuevo: “Las relaciones son difíciles para mí”, admitió.

Por su parte Kravitz tampoco estaba segura de volver a pasar por el altar después de su corto matrimonio con Karl Glusman, con el que estuvo casada de junio de 2019 a diciembre de 2020. En la entrevista a GQ aseguró: “Quizás no quiero lo que se supone que tengo que querer, matrimonio, hijos, nada de eso. No sé si lo quiero. Es una pregunta difícil, especialmente para que una mujer se la haga a sí misma”.

Por suerte para ellos, el rodaje de la película Pussy Island les unió y ha cambiado la visión que ambos tenían sobre el matrimonio.

La película que les ha unido

En el film Zoë es directora y guionista y Channing da vida al magnate tecnológico Slater King. Una joven camarera de Los Ángeles llamada Frida, aparecerá muy interesada por adentrarse en el círculo del empresario. Frida consiguirá asistir a una fiesta exclusiva en la isla privada de King, donde vivirá un viaje que no se esperaba. Ya que, a pesar del escenario fantástico, la gente poderosa y los lujos que fluyen a cada momento, Frida puede intuir que hay algo oculto en la isla, algo que no logra identificar del todo pero sabe que es algo aterrador.

Sobre el proyecto, Kravitz comentó: “El título significa muchas cosas. Comencé a escribir esta historia en 2017. Como mujer en general, y como mujer en esta industria, he experimentado un comportamiento bastante salvaje del sexo opuesto. El título era una especie de broma al principio, este lugar donde la gente iba, traía mujeres, festejaba y pasaba el rato. La historia se convirtió en otra cosa, pero el título terminó teniendo múltiples significados. Y alude a este tiempo y lugar en el que afirmamos no estar más, en términos de política sexual. La gente está evolucionando y cambiando, pero todavía hay un mal sabor de boca en la boca de muchas personas debido a su comportamiento pasado. Es un guiño a eso, pero también es divertido y una película muy divertida en muchos sentidos. Me gusta que el título vaya con eso y tenga un significado pesado debajo”.