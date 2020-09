¿Te vas a casar pronto y no te apetece pasar por la iglesia? Si el matrimonio civil es un paso esencial, también puedes organizar una ceremonia de boda laica donde podrás expresar tus votos matrimoniales delante de tus seres queridos. Os explicamos todo sobre cómo hacer de este momento, un momento mágico...

¿Qué es una ceremonia secular?

Una ceremonia laica, también llamada "ceremonia de compromiso", se ritualiza y celebra fuera del entorno religioso. Esta tendencia reciente, que busca su origen en los Estados Unidos, responde en parte al deseo expresado por los novios de una ceremonia personalizada y simbólica. Estas futuras novias y novios a menudo necesitan algo más que un viaje rápido al ayuntamiento y quieren un momento único para hablar de sí mismos y de su historia de amor.



La ceremonia laica completa el matrimonio civil, ofreciendo a los recién casados un momento fuerte y conmovedor con sus invitados. Al igual que un matrimonio religioso, no tiene valor legal y sólo tiene una dimensión espiritual y simbólica. Un "sí" delante del alcalde es, por tanto, un paso obligatorio para simbolizar su unión a los ojos de la ley.

¿A quién debo confiar el papel de oficiante?

El oficiante desempeña un papel clave en el matrimonio laico. Él es el que marcará el tono, la atmósfera y los puntos culminantes de la ceremonia. Por lo tanto, debe ser elegido con cuidado. Puede ser alguien cercano a ti como un amigo o un familiar, que se sienta a gusto oralmente, en quien confíes completamente y que comparta tus valores. Esta persona debe ser capaz de captar la atención y manejar lo inesperado, pero también seguir tus recomendaciones y cumplir con tus deseos.



"El papel del oficiante es múltiple; a la vez orador, intermediario, técnico" dice Estelle Monnot, planificadora de bodas y oficial de ceremonias laicas del MC2 Mon Amour. "En efecto, puede ser laborioso organizar el marco de la ceremonia, contactar a los oradores que habrán elegido para recoger los discursos y organizarlos para el orden de intervención...".



Si no tienes a nadie en su entorno a quien confiar esta misión, o si simplemente prefieres confiar este papel a alguien de fuera, puede recurrir a un profesional. En cualquier caso, una conexión debe pasar entre vosotros y tenéis que estar en total confianza porque tendrás que compartir tus anécdotas personales... ¡y la de tu pareja!

¿Cuántas personas pueden intervenir durante una boda laica?

Elije a personas que tienen un lugar especial en tu corazón. "Lo más importante es entender que este es un momento único de compartir, entre tú y tus seres queridos pero especialmente entre el novio y la novia. Así que tienes que pensar cuidadosamente sobre quién va a hablar durante esta ceremonia para que simbolice perfectamente tu historia" explica el Oficial Ceremonial Laico.



"Intenta equilibrar el número de oradores para cada novio. Para orientar a los participantes, se puede preguntar a los novios si algunos temas son tabúes, como la religión, cuantos niños quieren o la muerte de un ser querido, por ejemplo", recomienda Estelle Monnot. "También puedes preguntarles si quieren que el tono de la ceremonia sea más bien solemne o relajado."



En una familia mixta, si los niños son grandes, no olvides incluirlos en un discurso o dejar que digan algunas palabras. Si los niños son bastante pequeños, los novios pueden incluirlos dándoles un papel. Traer los anillos de boda, distribuir el texto de una canción, participar en un ritual... En cualquier caso, dígales que son parte del proyecto de vida, para no alejarlos o asustarlos con la nueva unión de los padres.

El desarrollo de la ceremonia laica

Una ceremonia laica es un momento fuerte, centrado en el compromiso de la pareja.

La entrada de los novios

Clásico, en el brazo de tus padres, con una procesión, con música o más inusual, en una bicicleta, en un carruaje de caballos... ¡Deja que tus deseos hablen por sí mismos!

El discurso denintroducción

Estas pocas palabras son, en primer lugar, para dar la bienvenida a los invitados. El oficiante se presenta, habla de los novios, de su encuentro y de su elección de haber organizado este tipo de celebración.

Testimonios de familiares

Este es el momento para que tus seres queridos te muestren su amor, te feliciten o te traigan recuerdos. Varios invitados hablan o leen textos, citas o letras de canciones que enriquecerán la historia de la pareja. Sin embargo, cuidado con no sobrecargar la ceremonia con discursos. Intenta dividirlos: unos a esta hora y otros durante la cena para marcar el ritmo de la boda.

Rituales

Es posible integrar uno o más rituales durante la ceremonia para simbolizar el amor. Se puede invitar a los invitados a participar.

Los votos de los novios

Este es el momento más conmovedor. Los novios intercambian sus votos y hacen su declaración repasando su historia personal.

El intercambio de alianzas

Al final de sus votos, la novia y el novio se dicen una pequeña frase o promesa y luego se ponen el anillo en el dedo del otro. El intercambio de anillos de boda también puede tener lugar justo antes de un ritual, para reforzar el compromiso que la pareja desea expresar.

La conclusión del oficiante

El oficiante agradece a los novios para su confianza y les felicita.

La salida de los novios

Una salida seguida de su procesión y sus invitados con música romántica, o con una éxito...¡para señalar que la fiesta puede comenzar!

¿Qué decoración para una ceremonia laica?

Elije un lugar que te conviene a ti y a tu pareja. ¿Fuera o dentro? ¿En el jardín familiar donde tienes muchos recuerdos o en un magnífico castillo? Algunos lo organizan formalmente, otros prefieren pasar un momento de complicidad con sus seres queridos.



Si decides celebrar tu ceremonia al aire libre, siempre debes tener un plan B en caso de lluvia o mal tiempo.



El exterior también ofrece muchas posibilidades. En un jardín o parque, en la playa, en el bosque... "Asegúrate de que no haya coches aparcados cerca del lugar de celebración" precisa Estelle Monnot. Elije un lugar donde pueda establecer un pasillo central, bancos o sillas para los invitados y un altar. "Siempre hay que revisar el camino de la novia desde el cuarto donde se prepara hasta el principio del pasillo", aconseja.



Presta atención a los pequeños detalles, son los que crearán un ambiente cálido para su boda: "prefiera un lugar que no esté demasiado cerca del cóctel, ya que el servicio de catering estará preparando prestación y puede ser más o menos ruidoso".



En el lado de la decoración, entre los blogs y Pinterest, no hay falta de inspiración. Puedes optar por un arco de flores o follaje, un pasillo iluminado por linternas y rodeado por bonitas sillas. Otra idea a la que no le falta encanto: ¿una ceremonia a la luz de las velas?

Hay varias maneras de organizar las sillas, bancos u otros asientos según el gusto de cada uno, el estilo de la ceremonia, la ubicación pero sobre todo el número de invitados. "Para crear un ambiente íntimo, no coloque a los novios de espaldas a los invitados. Lo ideal es colocarlos enfrente pero ligeramente de lado, para que puedan ver a los oradores haciendo sus discursos y observando a los invitados" aconseja el organizador de la boda.

En la alineación...

Esta es la versión más común, que es adecuada para todo tipo de ceremonias. En este arreglo, la novia y el novio se sientan frente a los invitados. Este tipo de colocación es ideal cuando el lugar ofrece una vista mágica de un lago, playa o paisaje montañoso.

En los picos

Una versión ligeramente diferente de la anterior, con los asientos colocados en diagonal en vez de en línea recta de cara a los novios. Este arreglo es perfecto para bodas pequeñas con pocos invitados, para dar un lado más convivial e íntimo a la ceremonia laica.

En círculos

Es una buena alternativa para una gran ceremonia con más invitados. Los invitados se sientan alrededor de los novios, que están en el medio. También pueden verse entre sí, lo que refuerza la emoción.

Ideas de rituales para su ceremonia

Entre católicos y musulmanes, está el anillo que se pasa para celebrar la unión, entre judíos, está el escenario de los vidrios rotos... Para su ceremonia secular, también puede elegir establecer un bonito ritual. Encontrarás muchas ideas originales en Pinterest y en algunos blogs, pero aquí tienes algunas para inspirarte.

El ritual de la arena

Está el de arena, para el cual ambos cónyuges a su vez ponen arena de diferentes colores (o más si se desea asociar a los niños) en un gran jarrón, que simboliza su matrimonio.

El ritual del cóctel

La novia y el novio prepararán un cóctel con varios ingredientes (con o sin alcohol). Cada ingrediente corresponde a un rasgo de personalidad de cada uno de ellos o a un valor. El resultado simboliza su pareja. Una vez que el cóctel esté listo, lo probarán juntos para abrir el vino de honor.

La caja de memoria

"La mayoría de nuestras parejas escogen este ritual", señala Estelle Monnot. "Los oradores depositan sus discursos, el oficiante puede poner una pequeña flor tomada del ramo de la novia, los novios deslizan sus votos en ella... Incluso puedes añadir una copia del anuncio, un regalo (por ejemplo una botella de vino pero ten cuidado con el tamaño de la caja). Esta caja se cerrará durante el ritual y será abierta por los novios para su aniversario de boda un año después o durante un momento difícil por ejemplo para recordar esos momentos inolvidables".

La biblioteca

La pareja pide a cada invitado que traiga un libro que le guste particularmente y que ponga dentro una pequeña nota explicando su elección. Cada invitado, durante la ceremonia, viene a depositar en la biblioteca el libro que ha elegido para llenar la biblioteca de los novios.

El ritual de la cinta

Los novios declaran sus promesas mutuas y para cada uno, el oficiante o los testigos se atan una cinta alrededor de sus muñecas. Cada cinta simboliza cosas diferentes: amor, fidelidad, confianza... Ideal para involucrar a sus invitados y animar la ceremonia.

Muchas gracias a Estelle Monnot, planificadora de bodas y oficial de ceremonias laicas del MC2 Mon Amour.

