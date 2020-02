Inicio / Novias / Organización / Bodas en invierno: las ventajas de casarse en esta época del año

Quizás todavía no conozcas todas las ventajas de celebrar una boda en invierno, pero son muchas. Y no hace falta que te vistas de la reina de las nieves: puedes organizar una celebración sencilla, sofisticada y elegante y, además, en un entorno de ensueño. Toma nota y no descartes estas fechas para celebrar este evento tan especial.

¿Alguna vez has pensado en la idea de celebrar tu boda en invierno? Con frecuencia, cuando pensamos en la boda de nuestros sueños, se nos vienen a la cabeza entornos idílicos y paradisíacos: bodas en la playa, vestidos ligeros, celebraciones al aire libre y eventos llenos de flores frescas. De hecho, la mayoría de las bodas se celebran en primavera y en verano. Pero, ¿por qué no darle una oportunidad al otoño o al invierno para celebrar este evento?



Estas dos estaciones también tienen sus encantos y, sin duda, son opciones que te animamos a considerar cuando sea el momento de organizar tu boda. ¡Puedes sacarle mucho más provecho del que crees a una boda en invierno! Si no descartas esta opción, sigue leyendo: las bodas en invierno tienen mucho que ofrecer. Tu navegador no puede mostrar este vídeo Muchas parejas descartan desde el principio casarse en invierno por miedo al frío que puedan pasar ellos o los invitados. Piensan que las bajas temperaturas o el entorno pueden entorpecer la organización del evento o que, por otro lado, ofrecen menos posibilidades a nivel estético. Pero si eres de las que piensa eso, te aseguramos que las bodas que se celebran en invierno también pueden ser bodas de ensueño. Y en este artículo te lo vamos a demostrar. Las ventajas de casarse en invierno Escoger fecha es mucho más sencillo. La mayoría de las parejas prefiere casarse en verano y primavera y, por ello, si decides casarte en otoño o e invierno, lo tendrás mucho más fácil para escoger fecha. Hay muchos más lugares y días disponibles para escoger el día que más os apetezca y, además, es probable que los invitados lo tengan mucho más fácil para asistir.



Los precios suelen ser más económicos. Invierno es la temporada baja de las bodas y, al igual que ocurre con el verano, los precios son mucho más bajos. Así que si tu presupuesto es ajustado, no dudes en considerar esta estación para celebrar el evento. No solo ahorrarás en los trajes, la decoración, el lugar del banquete y la organización de la luna de miel también serán más bajos.



Puedes llevar capa o abrigo. ¿Has pensado en lo elegante que puede lucir un vestido de novia acompañado de una capa o un abrigo? Imagina caminar dentro del lugar donde se celebre la ceremonia cubierta con esta prenda y, al llegar, quitártela para lucir un impresionante vestido.



La luz de otoño y de invierno es perfecta para las fotografías de la boda. Ya lo sabemos, las fotos de boda en los atardeceres del verano pueden quedar espectaculares, pero la luz del otoño y el invierno no tienen absolutamente nada que envidiarle a la estación calurosa. En esta época del año, el sol incide en un ángulo menor que durante el verano, por lo que es muy fácil conseguir fotos preciosas, y eso sin contar con el efecto del agua o la nieve. © Pinterest Organizar una boda en invierno: cosas que debes tener en cuenta Si decides organizar tu boda en invierno, es importante que tengas en cuenta que durante esta época del año hay menos horas de sol que durante el verano. Por eso, debes escoger con cuidado la hora a la que se celebrará el evento. Así, es preferible que optes por una boda de mañana, de modo que podéis disfrutar de más horas de luz y haga menos frío en el exterior.

¿Y si creas un blanket corner? Un rinconcito en el lugar de la celebración donde los invitados e invitadas puedas servirse con mantas en caso de que tengan fríos. Es un detalle perfecto y muy original con el que todos podrán sentirse cómodos.

