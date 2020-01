Cuando se trata de temáticas para bodas, una de las más comunes en los últimos años es el estilo boho. Sin embargo, hay tantísimas opciones y variedades que puede resultar un poco abrumador empezar a organizar todos los detalles. Te damos unas sencillas claves para que lo consigas sin morir en el intento.

Elegir el lugar de la celebración

Uno de los primeros pasos a la hora de organizar una boda es elegir el lugar de la celebración. Las bodas de estilo boho tienen una estética muy concreta, por lo que no todos los salones o fincas pueden encajarte. Si el tiempo lo permite, elige un emplazamiento al aire libre para darle ese toque bohemio y romántico. Si te casas en invierno o en un lugar en el que pasar el día al aire libre no es viable, una buena opción puede ser poner carpas con estufas portátiles para no renunciar a celebrar el gran día rodeada de naturaleza.

Flores

Son una parte muy importante de la decoración ya que elegir un tipo de flor u otra te ayudará a darle ese aire boho, así como fijar una tonalidad como color predominante de la boda. También debes tener esto en cuenta a la hora de elegir el ramo. ¿Nuestra recomendación? Opta por flores silvestres y de temporada, ¡serán el complemento perfecto para tu vestido!

Iluminación

Otra pieza importantísima en este tipo de enlaces es la iluminación. Desde farolillos, a guirnaldas de luces, sin olvidarnos de las clásicas bombillas de estilo vintage, tienes muchísimas opciones diferentes que te ayudarán a definir el estilo perfecto para tu boda, especialmente si es de noche, ya que le dará el toque mágico a la celebración.

Vestido

Por último, el vestido también ha de tener ese aire bohemio si quieres que todo el concepto de la boda abarque todos los detalles. Por suerte, cada vez son más las firmas y diseñadores que incluyen este tipo de estilo en sus diseños de cada colección, por lo que seguro que tienes un sinfín de opciones entre las que encontrar el que mejor se adapta a tu estilo y a tu personalidad.

