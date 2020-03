El precio definitivo de la celebración de una boda es algo que trae de cabeza a muchas parejas a la hora de planificar su gran día. La lista de detalles para que sea perfecta parece interminable, pero con una buena organización y grandes dosis de ilusión nada es imposible. Eso sí, cuenta con una buena cartera, porque el gasto es bastante considerable.

Cuando estás organizando la celebración de tu boda uno de los temas más peliagudos es el presupuesto y los gastos que conlleva casarse. Lo primero que debéis decidir los novios es qué tipo de boda queréis: muy íntima con los familiares y amigos más allegados o una celebración por todo lo alto con la pareja rodeada de muchos amigos y familiares. Es una de las decisiones que hay que tomar cuanto antes, puesto que de esto dependerán el resto de detalles de la organización. No olvidéis tener en cuenta el presupuesto con el que contáis para afrontar el coste de una ocasión como esta que se desarrolle dependiendo de los gastos que podáis afrontar.



Según los últimos datos que ofrece la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI), el coste medio de una boda de unas 100 personas se sitúa en los 16.534 euros, pero por nuestra experiencia sabemos que siempre es más (tambien es cierto que el último informe lo publicaron en 2012). En términos más exactos, de media, el precio total de una boda en Espana se acerca más a los 20.000 euros y siempre tirando a lo bajo. En definitiva, es un desembolso importante, pero nunca debéis conformaros con el primer presupuesto que os den, porque, aunque se pueden hacer malabarismos para ahorrar, es importante que cuides todos los detalles, desde la ceremonia hasta los complementos que vayas a lucir, los regalos con los que quieres que tus invitados recuerden tu boda o la decoracion del salón, el viaje de luna de miel o las invitaciones con el lugar del enlace.

¿Cuánto cuesta el banquete?

Hemos de recordarte que es el mayor desembolso de la boda y supone casi la mitad del presupuesto. Muchas veces son los padres los que corren con estos gastos y otras los propios novios, ya que los regalos que reciben de los invitados cubren gran parte de los gastos que tienen que afrontar por casarse. El coste variará en función del catering, la finca o lugar elegido para la celebración y del número de comensales, pero los precios oscilan entre una media de 100 y 130 euros por cubierto.



No podemos olvidarnos en este apartado del cóctel, esto es, el picoteo previo al banquete. Ten en cuenta que el precio de este está incluido en el del menú de la boda, pero puede aumentar si os da por elegir córners, esto es, el cortador de jamón, el que prepara sushi in situ, el que corta queso, el que prepara perritos calientes, hamburguesas y otros aperitivos calientes... Así, el coste de cada uno llega a los 500 euros.

Es cierto que, cuando os pongáis a organizar el enlace, encontraréis opciones de catering más baratas, pero si quieres ofrecer una buena imagen y un buen menú, lo mejor que puedes hacer es pensar en un costo mayor e ir con la idea de que siempre gastarás más de lo que tienes pensado. Si a esto le añadimos música y barra libre la cifra asciende a 800 euros más, aunque hoy en día se suelen incluir en el mismo presupuesto para que la oferta sea más atractiva.



No obstante, conviene que tengas en cuenta que en las bodas que se han celebrado en los últimos años son diferentes empresas de alquiler las que tienes que contratar. Por ejemplo, al DJ que pinche la música durante 2 horas aproximadamente lo puedes contratar aparte de la barra libre y es entonces cuando el gasto sube, pero en muchas fincas donde se realizan este tipo de celebraciones te obligan a que sea por separado.

Vestidos y trajes

Aunque hasta ahora hemos hablado en términos de igualdad de condiciones, es cierto que en este apartado comienzan las diferencias. Por ejemplo, la novia no suele escatimar en su vestido y se suele gastar entre 1.000 y 2.500 euros de media en ese vestido tan especial (en el caso de que sea nuevo, claro), sin contar con los complementos, que entre zapatos, joyas, maquillaje, lencería, peluquería y ramo de novia puede suponer entre 800 y 1.000 euros extra de media.



Pero no te agobies con esas cifras desorbitadas, ya que hoy en día existen vestidos de novia low cost que enamoran y no superan los 200 euros y tambien puedes optar por un vestido de novia de segunda mano (¡ten en cuenta que se supone que solo lo vas a utilizar una vez en la vida!). No siempre la opción cara es la más bonita, aunque es cierto que será la más reconocida. Aunque, por otra parte, tambien puedes valorar su reutilización y cortarlo o teñirlo de otro color para otras ocasiones, entre ellas, otra boda.

Una vez vistas las opciones que tiene la novia, toca valorar el traje de novio que lucirá tu pareja si la boda se produce entre una mujer y un hombre. En el caso de que el novio elija un traje a medida, el precio final rondará los 1.200 euros, mientras que uno más económico estaría entre los 400 y los 800 euros. También existe la opción de alquilar el chaqué por una media de 90 euros. El gasto ascenderá o descenderá dependiendo del color con el que decida casarse (negro, gris marengo, azul marino, azul tinta...) y del numero de usos del traje, ya que se pueden alquilar para estrenar, pero también pueden tener de uno a varios usos.

Viaje de novios

Probablemente, este sea el segundo punto más costoso de la celebración. Aunque el precio final varía en función del destino y los días de vacaciones, pero menos de 1.500 euros para que te de tiempo a disfrutar un poco de la estancia no te los quita nadie. Lógicamente depende de la época en la que te vayas y si es temporada alta o baja en dicho país. Si, en lugar de recorrer el extranjero, prefieres quedarte en España, ten por seguro que saldrá mucho más caro pasar los días de tu luna de miel en los meses de julio y agosto que en febrero o en noviembre.



Por el contrario, si prefieres viajar más lejos, añade más dinero a tu presupuesto solo por el vuelo. Cada país tiene su temporada alta y, por tanto, aunque las condiciones sean mejores que en otros meses, puedes ver como el gasto va en aumento dependiendo del país que elijas. Por ejemplo, el mejor momento para el viaje de luna de miel con destino a Cuba es el de noviembre a mediados de abril, puesto que entonces llueve menos y hay menos probabilidades de que te pille un huracán. Para las parejas que optan por casarse en diciembre, un destino también muy interesante puestos a elegir es el norte de Tailandia, que ofrece su mejor versión en la que es nuestra temporada de invierno, de noviembre a febrero.

Otros detalles que debes tener en cuenta

Las invitaciones de boda o los regalos para invitados suponen un gasto extra que hay que tener muy en cuenta. En el primer caso, supondrá un mínimo de 100 a 200 euros, según el numero de invitaciones, la maqueta, el tipo de papel y el modo de impresión impresión elegidos. No obstante, puedes elegir preparar y hacer manualmente estas invitaciones, ya que tienes un sinfín de ideas y recursos para sorprender a tus invitados. También lo puedes hacer con las minutas, esto es, las cartas del menú, aunque aunque estas suelen ser menos originales porque deben detallar cuáles son los platos que componen el banquete.



Por ejemplo, puedes hacerte con un sello en el que incluyas vuestro nombre y la fecha con el que, ademas de solucionarte la vida en el caso de que se te rompa alguna de las invitaciones que prepares, puedes recordar junto a tu pareja vuestro dia más especial. En todo caso, puedes comprar las invitaciones y añadirle algunos detalles vuestros, como una cajita, un lazo o una cinta bonita o algo personal que os defina como pareja y que a tus invitados le encantará.

Por otro lado están los regalos que en las bodas se suelen entregar después del banquete, que pueden llegar a los 200 euros, aunque con cualquier detalle (desde un pequeño joyero hasta unas botellitas de licor, unos auriculares personalizados, una taza con el nombre de los novios en agradecimiento por ir a la celebracion, un reloj, un jabón natural, una vela con la misma temática que la fiesta...) puedes cumplir con tu propósito de quedar bien o también puedes decidir donarlo a alguna asociación en lugar de hacer el gasto en detalles como los que te comentamos.



Otro de los detalles que a tus invitados le encantará y que en los últimos años no puede faltar en las bodas es el fotomatón. Y es que, mientras suena la música y la barra libre está en su punto mas álgido, a tus invitados les encantará hacerse unas instantáneas para llevarse un buen recuerdo de la otra cara de la ceremonia con gafas, sombreros, bigotes, carteles y todo tipo de cotillón que anime al personal a disfrutar de la experiencia. Lo mejor es contratar o alquilar el fotomatón durante un par de horas y su precio asciende dependiendo de la empresa que escojas, pero te cuesta alrededor de 500 euros.

Por último, aunque no menos importante en absoluto, debes tener en cuenta que una parte del presupuesto irá destinada a la decoración: desde las flores hasta los globos, los centros de mesa, la mantelería, la cartelería, el libro de firmas, las velas si la ceremonia se hace por la noche... y, por supuesto, el seating plan. Este quizá sea uno de los detalles que más han evolucionado en los últimos años, ya que cada vez mas los novios buscan sorprender a sus invitados con la organización de las mesas a la hora de probar el menú. Se han visto de todos los tipos: desde carteles colgados con pinzas, vinilos grabados, troncos de madera...



¡AH! Y se nos olvidaba la persona que se encargará de hacer que la fiesta en su conjunto sea inolvidable... ¡el fotógrafo o la fotógrafa! En este aspecto, está claro que si quieres unos resultados memorables, debes optar por gastarte los euros en su trabajo, porque será el recuerdo de tu día para siempre. ¿Qué cara se te quedaría si, después de tantos meses de preparativos éstos no se reflejan en las fotografías? ¿Y si en el vídeo de tu boda no aparecen todas las personas que quieres y llevarás siembren tu corazón?



No hay dudas: elegir un buen fotógrafo es una tarea difícil, pero debes sentir una conexión importante con sus fotos para que lleve a imágenes el día mas importante de tu vida. Está claro que tomarás la decisión dependiendo de tu presupuesto, pero asi como puedes encontrar uno de 1.600 o 1.800 euros, pueden llegar a 2.500 o 3.000 euros. Pero, como hemos recalcado antes, el precio alto no siempre es sinónimo de calidad.



