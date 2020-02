¿Qué muebles y decoración necesito para mi boda?

El espacio en el que celebréis vuestra boda será especialmente significativo para vosotros y vuestros invitados, por lo que encontrar la decoración y los muebles adecuados es primordial. Te damos las claves para acertar.

Artículo elaborado por Sandra Miranda - Zankyou

A la hora de organizar una boda, uno de los aspectos que más preocupan a los novios es la escenografía y la decoración. Si escogéis un lugar que os da libertad para crear diferentes espacios a vuestro gusto y en el que podáis incluir el mobiliario que deseéis, seguro que os vienen bien estos consejos. Llegado el momento de pensar en las diferentes alternativas, seguramente os planteéis la siguiente cuestión: ¿qué muebles necesito para mi boda?

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

La ceremonia



Las ceremonias religiosas no permiten muchas opciones. Para decorarla podéis apostar por alguna estructura que podáis decorar con guirnaldas de flores o un bonito rincón de bienvenida en la puerta.



En cambio, en las ceremonias civiles, sobre todo, aquellas que se celebran al aire libre permiten todo aquello que deseéis. Los novios, cada vez, están menos sujetos al protocolo y dan más rienda suelta a su imaginación. Os proponemos crear un arco floral, el arco bajo el que os deis el “sí, quiero”. Además, podéis crear un pasillo nupcial designando sus límites con las sillas de los invitados.



En cuanto a las sillas, podéis elegir individuales, bancos, fardos de paja... Ello dependerá de la temática que hayáis escogido para la celebración. Pensad también en las condiciones meteorológicas. Quizás necesitéis una carpa o un toldo para evitar las corrientes de aire, la posible lluvia o un exceso de calor.

El cóctel y el banquete



Tras la ceremonia, daréis paso al cóctel. En él, podéis optar por pequeñas mesitas altas con taburetes, pero no olvidéis colocar alguna mesa baja con sillas para que pueda sentarse a descansar quien lo necesite.



En el banquete, elegid mesas redondas, cuadradas, rectangulares, ovaladas, imperiales… o también, podéis combinar varios modelos. Las sillas, podéis utilizar las mismas que en la ceremonia siempre y cuando contéis con un equipo de montaje y el tiempo suficiente para que las trasladen de espacio.



Si se celebra en una zona exterior, tened en cuenta también el clima y el suelo. Quizás necesitéis colocar una tarima para garantizar la comodidad. Además, en las mesas no olvidéis la cristalería, la vajilla, la cubertería, la mantelería y los centros de mesa.



Sea boda de día o de tarde, lo cierto es que el banquete necesitará iluminación, por lo que, lo mejor es que contéis con una empresa que os ofrezca este servicio. Las tendencias giran en torno a lámparas XXL de lujo, pequeñas bombillas de verbena, o bombillas vistas de estilo industrial. Además de asegurar una buena iluminación, ofrecen calidez y belleza al espacio.

Rincones divertidos



En toda boda podemos disfrutar de espacios como el chill out, el photocall, la mesa de firmas, el candy bar… Diseña cómo quieres que sean cada uno de esos rincones. Puedes necesitar sofás, pufs, bancos, alfombras, mesas bajas, fondos para el fotomatón, soportes para colocar los dulces del candy, burros para dejar los tocados o las estolas…



Una de las tendencias es utilizar carteles indicativos, sean en el formato que sean. Contad con estos detalles que marcarán la diferencia, por ejemplo, carteles de madera en forma de flecha, letras XXL, palabras en luces de neón, pizarras decorativas, etc.



Diseñar una boda es una tarea muy complicada, sobre todo, cuando no se disponen de los conocimientos ni el tiempo necesarios, por lo que, contar con profesionales especializados en cada ámbito, os será de gran ayuda.

© Miguel Serna

Y además:

¿No quieres flores en tu boda? 5 alternativas para decorarla

Las 3 claves para saber cómo decorar las mesas de vuestra boda

Así se planifica una boda: preparativos y agenda