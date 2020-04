Las 30 mejores novelas eróticas: ¡el placer en cada línea!

Las 30 mejores novelas eróticas: ¡placer en cada línea!



Algo pasó en 2011 que inundó las librerías, revistas y conversaciones femeninas de un asunto, hasta un poco tabú, entre nosotras: la novela erótica. Se empezó a hablar del “porno para mamás” (aunque discrepamos con tal etiqueta) y vimos en las manos de nuestras amigas y desconocidos libros subidos de tono, mientras se discutía con naturalidad sobre relatos eróticos. Este fenómeno se debió, claro, a la aparición de Cincuenta sombras de Grey, de E. L. James, tan criticada como leída.

Ames u odies a Christian Grey, es innegable que a muchas nos ha abierto las ganas de leer más libros hot y descubrir algunas de las mejores novelas eróticas de la historia. Porque no, la novela de E.L. James no ha sido pionera en el género, antes que ella y a lo largo de los años también se han escrito múltiples relatos eróticos que no tienen desperdicio. Así como otros contemporáneos de escritoras nacionales e internacionales que merecen descansar sobre nuestra librería y despertar nuestro erotismo. Es decir, ya había mucha literatura erótica, pero este fenómeno ha sido el detonante para que muchas personas la descubran.



Por eso hemos preparado para ti esta pequeña biblioteca erótica, en la que comparten varios clásicos indiscutibles como La Venus de las pieles de Leopold von Sacher-Masoch (¿de dónde crees que viene la palabra “masoquista”?) o Las 11.000 vergas de Apollinaire, con novelas actuales en la línea de Cincuenta sombras de Grey: No te escondo nada, de Sylvia Day, El infierno de Gabriel, de Sylvain Reynard o Pídeme lo que quieras de Meghan Maxwell).



Prepárate para leer, para excitarte y para despertar tu lado erótico. Pero cuidado: engancha. Puede que te conviertas en toda una especialista o amante de los relatos eróticos cuando empieces con todo esto…







La lectura erótica está de moda



La literatura erótica siempre ha existido, no vamos a descubrir nada nuevo, pero desde el exitazo que ha supuesto la trilogía Cincuenta sombras de E.L. James, el fervor por este tipo de novelas está siendo imparable.



De hecho, las ventas de este tipo de literatura no entienden de crisis: este verano se han vendido un 30% más de libros eróticos que el pasado año por las mismas fechas. ¿Casualidad? Nosotras creemos que no. Sin ir más lejos, de los 15 libros más vendidos en Estados Unidos, según The New York Times, ocho son de temática erótica.





Las mujeres españolas están descubriendo nuevos horizontes en el mundo de las relaciones sexuales y del placer, gracias en buena medida a este tipo de literatura, muy recomendada además por los expertos.



Según Marta Abril, responsable de relaciones externas de Sexplace, “con estas lecturas nos podemos poner en diferentes situaciones, escenarios y pensamientos. La lectura potencia la imaginación y en el ámbito sexual es bueno, porque no todo es físico”. Es decir, permiten que desarrollemos mucho más nuestro erotismo y conozcamos diferentes experiencias que pueden servir de inspiración para nuestra propia vida sexual. Siempre que quieras podrás recurrir a las fantasías que encuentres entre las páginas de las novelas eróticas.

La literatura erótica ha roto muchos tabúes que teníamos (y que aún tenemos) a la hora de hablar de sexo. La saga de Christina Grey nos ha ayudado a liberar nuestra sexualidad, experimentar nuevas fantasías y hablar de ello sin tapujos. Pero esta saga no es la única, autoras actuales como la española Megan Maxwell o Elísabet Benavent son responsables de que podamos leer best-sellers en los que el amor, la amistad y el sexo se tratan con la misma naturalidad, ayudando a derribar tabúes y sumergiéndonos en increíbles historias que nos atrapan desde las primeras páginas.





Lectura erótica 1: la trilogía de E.L. James





El furor que está desatando la literatura erótica le debe mucho a una mujer inglesa que jamás había escrito nada hasta 2009: Erika Leonard, más conocida como E.L. James, su pseudónimo. Erika empezó a escribir relatos cortos que continuaban, de manera picante, lo acontecido en una de sus sagas literarias preferidas: Crepúsculo. ¿A qué no te lo esperabas? Desde entonces ha publicado tres novelas eróticas, las cuales ocupan los tres primeros escalones de la lista de libros más vendidos del New York Times desde hace casi cinco meses.



En España la pasión que desatan es similar y ya es extraño encontrarte con alguna amiga que aún no haya leído al menos la primera entrega de la trilogía: Cincuenta sombras de Grey. La segunda parte se titula Cincuenta sombras más oscuras, y la tercera, Cincuenta sombras liberadas. En ellas se narra la excitante relación entre Christian Grey y Anastasia Steele.





La sumisión y el sadomasoquismo son ingredientes habituales en las tres novelas, donde la protagonista, una joven recién graduada, cae rendida ante un prestigioso hombre de negocios que resulta tener unos peculiares gustos a la hora de mantener relaciones sexuales. El auge de las novelas de E.L. James ha impulsado la venta de otros títulos. Si quieres saber cuáles son, puedes descubrirlo a continuación.





Lectura erótica 2: la trilogía de la bella durmiente





Anne Rice ha sabido sacar partido a la moda de las trilogías eróticas con su serie sobre una Bella Durmiente muy particular. La escritora, archiconocida por ser la autora de novelas góticas de tanto éxito como Entrevista con el vampiro, adaptada después al cine, no es ajena al género de la literatura erótica y con esta trilogía ha alcanzado un gran éxito.





El argumento es simple: tras cien años de sueño profundo, la Bella Durmiente abre los ojos al recibir el beso de un príncipe. Despierta completamente desnuda y sometida en cuerpo y alma a la voluntad de su liberador, quien la reclama de inmediato como esclava y se la lleva con él a su reino.



El rapto de la Bella Durmiente es la primera entrega, y El castigo y La liberación completan la trilogía. Las mujeres que ya han podido leerla destacan la crudeza de las imágenes mentales que despierta y el fuerte sadomasoquismo del que hace gala.





Lectura erótica: No te escondo nada, la primera entrega de Crossfire

No te escondo nada es la primera entrega de la trilogía Crossfire. Sí, ¡ahora los libros eróticos vienen de tres en tres! Su autora, Sylvia Day, publicó ella misma la novela y una avispada editorial decidió comprar los derechos para su comercialización masiva. «Gideon Cross apareció en mi vida como un rayo en la oscuridad… Era guapo y brillante, imprevisible y sensual. Me atraía como nadie ni nada lo había hecho nunca».



La propia autora describe su novela como "de alto voltaje, provocativa y apasionada, que no podrás soltar desde la primera a la última página". Vamos, puro erotismo.



Aunque muchos destacan la similitud de esta trilogía con Cincuenta Sombras, No te escondo nada está arrasando en Estados Unidos, con cientos de ejemplares vendidos, y ocupa el puesto número 5 en la lista de libros más vendidos de The New York Times. En España aún estamos a la espera de la publicación de la segunda entrega, titulada en inglés Reflected in you (reflejada en ti).





Lectura erótica 3: Un desastre hermoso



Beautiful disaster (un desastre hermoso) es el último hito en la literatura erótica americana. Aunque aún no se ha publicado en España, podemos garantizar, a la vista de su popularidad en Estados Unidos (entró en el top 15 de The New York Times nada más publicarse), que será todo un éxito.



La web de Jamie McGuire, la autora de esta novela romántica con tintes eróticos y hasta sadomasoquistas, describe así a su personaje principal, una estudiante universtiaria llamada Abby.



“Abby no bebe y tiene el número adecuado de abrigos en su armario. Cree que hay suficiente distancia entre ella y su oscuro pasado, pero cuando llega a la universidad con su mejor amiga, América, su camino hacia un nuevo comienzo se ve rápidamente obstruido por su rollo de una noche, Travis Maddox. Travis está cuadrado y cubierto de tatuajes, exactamente lo que Abby quiere evitar. Pasa las noches intentando ganar dinero en peleas ilegales y por el día, seduce a las chicas de la universidad. Intrigado por la resistencia de Abby a sus encantos, Travis la atrapa con una simple apuesta. Si él pierde, no tendrá relaciones sexuales durante un mes. Si es Abby la que pierde la apuesta, deberá vivir en el apartamento de Travis durante el mismo periodo de tiempo. Sea cual sea el resultado, Travis no tiene ni idea de que acaba de encontrar a su pareja perfecta.”





Lectura erótica 4: Seduciendo a Cenicienta

Otra de las novelas más de moda al otro lado del atlántico es Seducing Cinderella(Seduciendo a Cenicienta), que ocupa el puesto número 13 en la lista de libros más vendidos en los Estados Unidos. Se trata, también, de la primera entrega de una trilogía, titulada Fighting for Love (Peleando por amor).



En la novela de Gina L. Maxwell, un luchador profesional de artes marciales, Reid Andrews, debe recuperar su título mundial, pero las lesiones se lo impiden. Por eso necesita la ayuda de Lucie Miller, la hermana pequeña de su mejor amigo, fisioterapeuta profesional. Una chica desorganizada y tímida que está colada por un médico al que conoce desde hace años. Reid se ofrecerá para ayudarla con unas clases de seducción a cambio de las atenciones médicas de Lucie, pero pronto se dará cuenta de que la pelea más importante de su vida será conquistar el corazón de Lucie antes de que ésta se decida a ir a por su amor idílico.





Lectura erótica 5: La cama equivocada, el chico correcto

Katee Robert se sube al carro de las series eróticas con la primera entrega de Come Undone, titulada Wrong Bed, Right Guy (Cama equivocada, chico correcto).





En la novela, a Elle Walser, coordinadora de una galería de arte, no se le da nada bien seducir a los hombres. Desesperada por evitar que su madre siga intentando emparejarla, se le ocurre un plan: comprarse lencería y plantarse en la cama de su jefe. El plan iba perfectamente... hasta que por equivocación seduce a un extraño.



La novela es el 15º libro más vendido en Estados Unidos y pronto dará el salto a España.





Lectura erótica 6: Las pasiones de Eva: sexo en L.A.

Las Pasiones de Eva contiene escenas explícitas de sexo duro, dominancia o sexo en grupo y es la novela erótica más vendida en la tienda Amazon de España.



En la obra de Kelly Irons, la joven e inexperta Eva recibe una invitación para ir a vivir con unos tíos lejanos en Los Angeles. Al principio se resiste, pero obligada por las circunstancias no tendrá más remedio que aceptar la invitación.



Eva pronto descubrirá que la mansión de los Flaggs es un nido de vicio y sexo, viéndose envuelta en una espiral de pasión y desenfreno. Pero Eva guarda un oscuro secreto que se irá desvelando mientras la joven descubre todo un mundo nuevo de fantasías sexuales que amenazarán con arrastrarla a la perdición. Seguro que no puedes esperar para saber más...





¿Cuál de estas historias te llama más la atención? Sea cuál sea, te animamos a que te sumerjas en sus páginas y des rienda suelta a tu erotismo. Y, por supuesto, te invitamos a que descubras el resto de novelas eróticas que hemos recopilado en nuestra lista. La mayoría de ellos los encontrarás tanto en tiendas físicas como tiendas online, por lo que puedes pedirlos y recibir el envío en casa. O, incluso, buscar la versión electrónica para tu ebook. "Las edades de Lulú" de Almudena Grandes, el clásico de D.H. Lawrence con "El amante de Lady Chatterley" o la novela "Emmanuelle" de Emmanuelle Arsan, ¿con qué historia quieres empezar?

¡Desde enfemenino.com te ayudamos a descubrir algunas de las lecturas eróticas que están causando furor entre las mujeres de todo el mundo!





Puede interesarte:

Las mejores películas eróticas

100 juguetes sexuales para aumentar la pasión, ¿con cuál te quedas?

Test: ¿cuánto sabes sobre el Kamasutra?