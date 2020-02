¿Cuántas películas y libros han intentado delimitar la frontera entre el amor y la amistad? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de la frienzone? ¿Existe realmente? Amor y amistad están más cerca de lo crees y esto tiene muchas ventajas.

¿Sabemos qué es el amor? ¿Es posible saber si estamos enamorados? ¿Es el amor lo mismo para todo el mundo? Cuando se trata de sentimientos, a todos nos surgen multitud de preguntas que a duras penas sabemos responder. Nos resulta muy sencillo entender lo que es un mejor amigo y, de hecho nos cuesta poco reconocer que queremos a alguien de esa manera, pero la cosa se complica cuando creemos que ese sentimiento está cambiando y quizás, solo quizás, haya algo más.

Si eres de los que puede decir que tiene un mejor amigo o una mejor amiga, debes saber que eres muy afortunada. Saber que puedes contar con alguien para cualquier cosa y en cualquier momento es todo un privilegio nada fácil de conseguir pero, ¿qué ocurre si este sentimiento evoluciona?



Cuando conocemos mucho a una persona y pasamos mucho tiempo con ella, conseguimos construir una relación muy fuerte que, sin embargo, puede cambiar en algún momento. Y es posible que de forma repentina, empecemos a sentir por esa otra mersona una atracción diferente. Pero compatible. Porque, ¿quién dice que amor y amistad no son compatibles?

Amor y amistad, ¿pueden ir de la mano?

Hay quienes creen que amor y amistad son sentimientos que deben ir separados y que mientras ciertas cosas quedan reservadas para los amigos, otras quedan reservadas para las parejas. Sin embargo, ¿sabes todas las ventajas que puedes encontrar en que tu mejor amigo y tu pareja sean la misma persona?



Con esto no nos referimos a que tenga que ser necesariamente así ni teniendo pareja no haga falta tener amigos. Nos referimos, más bien, a que es muy positivo que tu pareja sea una persona en la que puedes confiar plenamente, con la que te lo pases mejor que con cualquier otra persona y con quien puedas hacer todo tipo de planes. Visto así, suena bien, ¿no?

Amor y amistad, ¿la relación perfecta?

Cuando una relación amorosa se consolida sobre una relación de amistad, es más fácil que la relación funcione. Ambos partís de un vínculo muy fuerte de confianza y dado que no esperas que un amigo te traicione, tampoco vas a correr ese riesgo si esa persona se convierte en tu pareja. Por eso es más probable que si tu pareja era antes tu mejor amiga, podáis construir juntos una relación sana y tranquila.



Y es que, por lo general, tendemos a pensar que las relaciones y los sentimientos de amistad son más estables que los sentimientos de amor romántico y enamoramiento. ¿No crees que es una ventaja que estos aparezcan cuando la relación entre ambos ya tiene una base sólida?

Las ventajas de ser la mejor amiga de tu pareja

¿Quién te conoce más que tu mejor amigo?

Los amigos con los que más tiempo pasamos son quienes mejor nos conocen y, ¿no es esta una condición indispensable en una pareja? Es fundamental que los miembros de una pareja sepan qué cosas le gustan y le disgustan a otros y, sobre todo, que conozcan el carácter y la personalidad de su compañero. Por eso, una de las grandes ventajas de iniciar una relación amorosa con un buen amigo es que ya tenéis mucho recorrido juntos y camináis sobre seguro.



Complicidad y muchos sentimientos

Compartir tu vida con una persona con la que tienes complicidad es una experiencia única. Y es que es fácil compartir aficiones y tener cosas en común con tu mejor amigo, y si ese amigo es también tu pareja, sois muy afortunados de poder hacer cosas juntos.



¿Y el sexo?

Cuando comienzas a sentir algo más por tu mejor amigo, puede parecerte extraño o incluso violento pensar en tener relaciones sexuales con él o con ella. Llegados a ese punto, es importante que analices tus sentimientos y emociones para asegurarte de que, aunque puedas sentir apuro, sientes atracción sexual por la otra persona. Si la respuesta es que sí, debes intentar escuchar a tu corazón, olvidarte de la vergüenza y hacer lo que realmente sientes. Piensa que si esa persona es tu amiga, conseguiréis que la complicidad y el cariño que sentís por el otro haga que a la hora de tener sexo os sintáis cómodos y con confianza.

Te hace feliz día a día

Reírse y pasarlo bien son condiciones indispensables que debe cumplir un buen amigo. Así, si esa persona es también tu pareja, tenéis garantizados muchos ratos de diversión juntos. Y es que a veces nos cuesta ser nosotros mismos con una nueva pareja por miedo a "estropearlo", algo que no ocurriría si nuestra pareja es un amigo cercano.



La comunicación

Una buena comunicación en la pareja es una condición fundamental para que la relación funcione. Así, en una relación de amistad, sentimos la confianza suficiente para contarle todo a la otra persona, no tenemos miedo de que nos juzgue y, además, estamos abiertos a escuchar a la otra persona. Y, precisamente, la comunicación es también la base de una relación amorosa, por lo que si tu mejor amigo y tu pareja son la misma persona, puedes estar segura de que la comunicación entre ambos funcionará.



Apoyo incondicional

Nuestra pareja es una de las personas con las que más tiempo pasamos en nuestro día a día y por ello es fundamental que sea una persona en la que podamos apoyarnos. Solo somos capaces de darnos cuenta de lo importante que es alguien para nosotros después de años de amistad y lo cierto es que cuesta mucho esfuerzo y tiempo construir una relación basada en la confianza. Por ello nuestra pareja debe ser alguien con quien nos sintamos cómodos y seguros. ¿Acaso no son eso los amigos?

Fuese quien fuese quien dijo que amor y amistad no son compatibles, se equivocaba y, de hecho, expertos definen las relaciones amorosas como una especie de superamistad. Y aunque no es necesario sentir sentimientos de amor romántico por nuestros mejores amigos y amigas y tampoco ocurre siempre, no te preocupes si es así y tomas la decisión de llevar la amistad y los sentimientos a otro nivel: el resultado solo puede ser positivo.

