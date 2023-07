Aparte de la receta tradicional, pueden elaborarse otros gazpachos igualmente deliciosos y que te sorprenderán, como por ejemplo el gazpacho de remolacha.

El gazpacho es una de las bebidas veraniegas por excelencia. Pero quizás no sepas que no hay un solo tipo de gazpacho. Aparte de la receta tradicional de gazpacho , pueden elaborarse otros gazpachos igualmente deliciosos y que te sorprenderán, como por ejemplo el gazpacho de remolacha, del que te vamos a contar hoy como se prepara.



Los ingredientes para preparar este riquísimo gazpacho para 4 personas son:

Remolacha (50 grs)

Tomates maduros (800 grs)

Media cebolla

Medio pimiento verde

Aceite de oliva

Vinagre de vino blanco

Un poco de sal

Evidentemente, cuanto mejor sea la calidad de los ingredientes que utilices, mejor será el resultado final. Vamos ahora con la preparación, que como verás, es muy sencilla.

Así se prepara

Puedes comprar la remolacha ya cocida, pero si prefieres cocerla tú, ponla en agua hirviendo y mantenla 40 minutos. Pasado este tiempo comprueba con un palillo que ya está blanda por dentro y luego sácala y extrae la capa exterior.



Corta la remolacha cocida en cuadraditos y lo mismo haz con los tomates. Pon todo junto en la batidora y bate bien hasta lograr una textura suave.



Añade entonces el resto de ingredientes (un chorrito de aceite de oliva, un poquito de vinagre, una pizca de sal, la cebolla y el pimiento) y agrega 350 ml de agua muy fría.



Vuelve a batirlo todo asegurándote de que la mezcla no tiene grumos, y a continuación pásalo por un colador. Ya tienes preparado tu gazpacho de remolacha.

El toque final

Aunque ya podrías tomarlo tal cual está, el toque final puede marcar una gran diferencia. Dependiendo de si te gusta una textura más líquida o un poco más espesa, puedes añadirle un poco de pan, aunque sin excederte para que no quede como un salmorejo.



También puedes batir el gazpacho con unas varillas para alterar la textura si prefieres no añadirle pan. En cualquier caso, depende de tus preferencias, y puedes probar cualquiera de ambas opciones y elegir la que más te convenza.



Es hora de meterlo en la nevera y dejarlo allí algún tiempo, para que puedas servirlo bien frío y que los sabores se asienten.



Y cuando llegue el momento de presentarlo, puedes darle un toque propio, añadiendo a los vasitos en que lo sirvas unos trocitos de pepino o de fruta, o incluso unos cuadraditos de queso fresco. Ahí es donde entra en juego tu imaginación.



¿Qué te parece esta receta de gazpacho de remolacha? No nos puedes negar que tiene una pinta tremenda, así que anímate y sorprende a los tuyos este verano con un gazpacho diferente.