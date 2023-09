¿Cómo saber si es hora de dejar una amistad? presta atención a estas señales

Las amistades también pueden tener fecha de caducidad. Para comprobar si una amistad ha dejado de serlo te mostramos cinco señales que pueden ser reveladoras.

Aunque parezca que una amistad es para siempre, pocas veces se da esta circunstancia. Con excepción de unas pocas, las amistades vienen y van a lo largo de la vida. Y es algo normal, porque las personas evolucionamos y el paso del tiempo nos lleva por caminos diferentes. Sin embargo el momento de decidir que es hora de poner punto final a una relación de amistad que hemos valorado, nunca es fácil. Para saber si una amistad está ya dando sus últimos coletazos y es el momento de pasar página, te damos cinco claves que debes analizar. Presta atención a estas señales porque son las que definen si una amistad ha dejado de serlo.

Siempre eres tú quien se esfuerza por estar en contacto.

Las relaciones de amistad deben ser razonablemente equitativas. Si eres tú la que siempre hace el esfuerzo por ver a tu amiga, probablemente algo no va bien entre vosotras. El problema es que todavía no te has dado cuenta de lo que es.

Sientes que competís constantemente

Aunque la competencia es más común entre las amistades masculinas, las mujeres también pueden llegar a establecer este tipo de relación. Cuando la competición es una característica que predomina en vuestro trato, es hora de reevaluar si de verdad existe amistad entre vosotras. En una relación sana de amistad, una debe preocuparse por la otra y por su felicidad/bienestar.

Ya no puedes confiar en ella

La confianza debe ser la base de cualquier amistad auténtica. Cuando sientes que ya no puedes compartir con tu amiga aquello que necesitas expresar porque temes su reacción o crees que va a juzgarte, es hora de que aceptes que ya no tenéis el mismo tipo de relación que antes. Una amiga debería estar ahí siempre para darte su apoyo.

Las discusiones son más frecuentes que los buenos momentos

Que dos amigas discutan no significa que no puedan ser amigas. El problema es si discuten la mayor parte del tiempo y si esas discusiones tienen lugar con más frecuencia que los buenos momentos que compartís. Esto es una señal clara de que las cosas han cambiado entre vosotras, y que lo han hecho sin que seáis conscientes de ello. Nadie se convierte en amiga de una persona con la que pelea, así que en algún punto del camino elegisteis rutas distintas. Es hora de aceptarlo.

No quiere que hagas otras amistades

Una relación tóxica se caracteriza por un deseo de exclusividad y control. Si tu amiga quiere limitar tus interacciones sociales para evitar que hagas otras amistades, lo que demuestra es que no es verdaderamente una amiga, y que el verdadero tipo de relación que quiere tener contigo se basa en la manipulación. No dejes que emplee el chantaje emocional y recuerda que las personas que verdaderamente te quieren no te cortan las alas.