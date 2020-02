En muchas ocasiones nos cuesta encontrar respuestas a nuestros sentimientos. Sentirse confuso en el amor, es bastante habitual. Si necesitas aclarar o confirmar tus sentimientos, seguro que este test de amor te resulta de gran ayuda.

Se acerca San Valentín, y para muchas personas es la mejor fecha para demostrar el amor que sienten por alguien especial. Se ha convertido en una moda en los últimos años celebrar este día, y es que aunque parezca un poquito superficial, no podrás negar que a la mayoría nos encanta celebrar y más cuando se trata de amor. Seguro que estás pensando ahora mismo en ese chico o chica que te gusta y que te genera un cosquilleo más distinto. Y es que dicen que quien está o ha estado enamorado, lo sabe.



Sin embargo, hay otras veces en los nos surge la duda y llega la famosa pregunta: ¿esto que siento es amor o solo siento cariño? Hay veces que, simplemente, no es tan fácil contestar a esta cuestión. Cuando pasa el periodo de enamoramiento en una relación, las hormonas vuelven a su sitio y las cosas se van calmando, esa sensación de euforia hacia la otra persona va desapareciendo, pero eso no significa que dejes de estar enamorada, simplemente puede suponer que has pasado a la siguiente fase. Antes de hacer nuestro test te vamos a dar unos pequeños consejos para saber si sigues o no en esa fase del amor.

Consejos para saber si es el amor de tu vida

A veces el amor de tu vida aparece cuando menos te lo esperas y con un simple flechazo. Ese sentimiento que te pone los pelos de punta y que te descoloca totalmente significa que ese chico te gusta. ¡A quién vas a engañar! Pero en otras ocasiones, no es así y lo sentimientos pueden ir aflorando de forma progresiva. Se tiende a pensar que el primer caso es más romántico, pero no tiene por qué ser así, cada pareja experimenta el amor de una manera diferente. Así que ponte a leer con detalle estos consejos que te vamos a dar para que puedas saber si realmente es el hombre de tu vida:



Aficiones: a veces nos ponemos a mirar en Facebook si compartimos las mismas aficiones, si somos idénticos en gustos... Quizá debas buscar a alguien que haga cosas diferentes, que nos enseñe nuevos gustos y habilidades. A veces lo que fomenta y ayuda a crecer a una pareja es el descubrir cosas juntos y aprender el uno del otro. Es importante que existe una compatibilidad inicial, pero no ser iguales puede llegar a ser muy enriquecedor para los dos.



Sinceridad: no seas falso, ni aparentes nada que no seas al empezar la relación. Es mejor que te sientas tú misma con esa persona porque si quieres que vuestra relación durante mucho más tiempo, tiene que ser así desde el principio. De no ser así, es muy probable que surjan problemas más adelante, ya que no podrás ser quien realmente eres y, por lo tanto, no estarás a gusto.



Personalidad: busca una persona que una personalidad auténtica y diferente. A veces el físico no lo es todo. Es cierto que quizá es una de las cosas que nos entran a primera vista para conseguir aflorar esos sentimientos, pero a la larga la personalidad es lo que realmente nos conquistará. Por eso, elige una persona con un carisma especia, con buen humor, y sobre todo que tenga mucha curiosidad por la vida. Estas personas son activas y te llenarán de energía durante toda la vida. Por supuesto, también es clave que exista una buena compatibilidad entre su personalidad y la tuya.



Pasión: las parejas duran más tiempo si tienen una buena combinación entre cariño y sexo. La pasión es algo que se mantiene viva en la pareja si hacemos hincapié en esto. Amar también está en el respeto y el cariño a través del sexo.

Ese momento, para muchas parejas significa la plena compenetración, la estabilidad y el amor verdadero, pero también es verdad que hay otras parejas ancladas en la comodidad que empiezan a tener dudas de si lo que sienten es amor realmente o simplemente un enorme cariño o una dependencia hacia tu pareja. Si tienes o has tenido dudas recientemente, prueba a hacer nuestro test y descubre si sigues enamorado o no...

¿Ya conoces el resultado? Como ya sabes, nada es determinante y solo tú sabrás cómo te sientes realmente, pero tal vez este test te ayude a darte alguna pista sobre hacia dónde va tu relación. Si conoces a alguien que también esté experimentando dudas en su relación de pareja, ¡comparte el test con esa persona! Puede que le sirva de guía.



En caso de que tus dudas terminen con una final feliz, aquí te dejamos una selección de imágenes con frases muy románticos que le puedes decir a tu pareja o compartir con algún amiga o amiga para que se lo diga a su cita de San Valentín. También te dejamos con unas cuantas imágenes que demuestran cómo es el verdadero amor de una pareja en el día a día... ¡Seguro que te gustaría sentir algo así!

