Fortalece tu relación: claves para construir y recuperar la confianza en la pareja según una experta

Este valor es el pilar de cada relación para mantenerla sana y duradera, por lo que al perderlo, no resulta fácil su recuperación, pero con esfuerzo se puede lograr.

En cualquier vínculo, la confianza es esencial. Es uno de los fundamentos sobre los cuales se edifica la relación. Según Celia Incio del Río, especialista en Psicología y miembro del Grupo Top Doctors, "sin confianza, una relación de pareja estará en constante debilidad, ya que es el cimiento que permite una sensación de seguridad entre los individuos involucrados, la apertura emocional y una comunicación efectiva". La confianza no se construye de forma instantánea; requiere una mutua honestidad, toma su tiempo y esto se logra con acciones consistentes de ambos integrantes.



La experta también señala que "la confianza en uno mismo es un componente crucial para desarrollarla en una relación. Si dudamos de nuestra habilidad y valor, será muy difícil lograr que los demás nos perciban como alguien valioso con quien establecer un vínculo íntimo". Esta autoconfianza actúa como la motivación que nos permite comunicar nuestros deseos y necesidades, reconocer y corregir errores dentro de la relación y establecer límites saludables.



¿Y si ya la perdí completamente, puedo volver a confiar?

En ocasiones, algunas conductas siembran la desconfianza, haciéndonos cuestionar si alguna vez podremos revertir tal escenario. Si bien puede resultar arduo, "no es algo inviable", indica Incio, quien sugiere que "el primer paso es que ambas partes admitan que la confianza se ha visto mellada y estén dispuestas a poner su esfuerzo y así restaurarla".



Si ciertas pautas acordadas previamente en la relación han sido infringidas, "será imprescindible redefinir los lineamientos bajo los cuales proseguirá el vínculo". En todo momento, mediante consenso mutuo y siendo pragmáticos.

"Una vez asumamos la responsabilidad de los actos que han socavado la confianza, existen otros elementos cruciales como el compromiso y el esfuerzo adecuado para acometer esta tarea". Así lo indica la experta, quien además explica que "solo mediante el trabajo activo, las parejas lograrán sobreponerse a las adversidades y edificar un vínculo más robusto y sano". Es fundamental que todo lo anterior sea fruto de los esfuerzos mancomunados de las dos partes comprometidas, puesto que únicamente de esta manera podrán sortear las dificultades y consolidar una relación más vigorosa.

La mejor forma de recuperar la confianza perdida

Aunque pueda parecer evidente, la comunicación más sincera con la pareja es crucial para lograr una confianza plena en quien comparte nuestra vida. La psicóloga señala que "sentirnos completamente libres para expresar nuestras necesidades sin juicios por parte del otro es esencial, y solo de esta manera podremos ser nosotros mismos con nuestro confidente".



Y posiblemente no los compartamos, pero debemos reconocer y comprender los sentimientos de la pareja. "La empatía facilita una mayor comprensión mutua y fortalece el vínculo emocional, lo que nos ayudará a sembrar la intimidad en nuestra relación". Dicha intimidad se refiere tanto a la física como la emocional, elementos esenciales para cualquier pareja. Fortalecer la confianza mutua se logra compartiendo momentos íntimos y estableciendo una conexión profunda.

Expresar abiertamente y con honestidad nuestras carencias, inseguridades y sentimientos es también primordial, asegurándose de propiciar un clima de franqueza y desapego a los juicios de valor respecto a nuestros pensamientos o emociones. Es necesario sentir que no somos "extraños especímenes" por lo que pasa por nuestra cabeza, y que nuestra pareja está ahí para ayudar y escucharnos.

Además, demostrar confiabilidad, según el refrán popular, es ser consecuente y lógico entre lo que manifestamos verbalmente y nuestras acciones al respecto. Mantener la coherencia entre lo que expresamos y lo que hacemos resulta fundamental. Y en lugar de pelear, es mejor afrontar los desacuerdos con una mentalidad orientada a resolverlos y procurar soluciones de forma mancomunada.

Otro aspecto importante es reconocer las faltas, pedir perdón y otorgarlo. Este proceso debe ser genuino, y únicamente de esta manera, si bien no se borrará de la memoria, no será un factor perturbador ni volverá a surgir en la próxima ocasión en que surja un problema.



También, es necesario considerar el espacio y tiempo que debe de tomar para que la confianza, de forma natural, se regenere. Para esto, no debe de faltar el apoyo mutuo, especialmente en los momentos de dificultad, proporcionando un confort entre los dos.

"Sin embargo, existen circunstancias en las que la restauración de la confianza se torna más compleja", señala la experta. Y es en esos casos donde procurar la asistencia de un terapeuta nos puede proveer de instrumentos y tácticas para abordar los conflictos y trabajar en su reconstrucción.



Aplicar estos consejos contribuye a cimentar una base sólida de confianza en pareja, fomentando un entorno de seguridad emocional y respeto que resultan en la estabilidad de cualquier relación.