La infidelidad emocional puede ser más dañina que la física y a menudo es pasada por alto

¿Se puede ser infiel sin haber engañado a tu pareja? La pregunta tiene más miga de lo que parece, porque hay muchas personas que tienen esta sensación al respecto de sus parejas pero no saben muy bien como plantearlo. Si alguien no ha cruzado la línea del contacto físico, ¿Como podemos acusarlo de ser infiel? Las relaciones afectivas tienen muchos matices, y hoy vamos a tratar la infidelidad desde una perspectiva diferente; lo que se conoce como infidelidad emocional.



Cada pareja es la encargada de definir sus propios límites. De ahí que lo que para algunas personas sea claramente una infidelidad, para otras no lo es en absoluto. De hecho el fenómeno de las parejas abiertas, en las que uno o ambos miembros tienen relaciones con otras personas es cada vez más frecuente, sin que entre ellos se considere que están siendo infieles. Entonces, ¿Qué es ser infiel?

Definir la infidelidad

Y ahí es donde comienza el problema, en definir lo que es ser infiel. Para algunas personas, besarse con alguien que no es tu pareja es infidelidad, para otras, es mantener relaciones sexuales. De cualquier modo, aunque la línea a traspasar no sea la misma en todos los casos, de forma intuitiva entendemos la infidelidad como algo físico. Sin embargo, no tiene que existir un contacto cuerpo a cuerpo para que la pareja se sienta engañada. El tonteo a través de internet con otras personas es también considerado en muchos casos una infidelidad.



Pero de lo que hablamos hoy no es de ese tipo de infidelidades, sino de las situaciones en las que, sin pretender llegar más allá, nuestra pareja establece un vínculo muy próximo con alguien de tu mismo sexo. Esa amiga a la que le cuenta todo, o esa ex novia con la que sigue teniendo una relación muy cercana. Eso es lo que podríamos llamar infidelidad emocional.

¿Por qué la infidelidad emocional es tan dolorosa?

Una de las cosas que buscamos en la pareja es crear una especie de conexión única. Sentir que compartimos con alguien una serie de valores, pensamientos y actitudes que no compartimos con nadie más, y que es lo que hace que esa persona sea tan importante en nuestras vidas. Esto es algo que tiene un gran peso en las relaciones afectivas de pareja. Por eso cuando esa persona establece una conexión similar con alguien, tenemos esa sensación de estar sufriendo un engaño. De alguna manera, eso tan especial que os une deja de ser exclusivo.



En casos como este lo importante es no caer en los reproches y tratar de comunicar tus emociones. Apelar a su empatía para hacerle entender que aunque su relación con esa persona no traspase el plano físico, te resulta doloroso que haya una alguien más en ese espacio común que creasteis para vosotros dos.