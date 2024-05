¿Cómo disfrutar de las relaciones a partir de los 60?

La sexualidad no tiene edad. Puedes seguir disfrutando de las relaciones a partir de los 60.

Las relaciones no tienen edad. La edad es solo un número y no debes renunciar a la sexualidad solo por cumplir años.



Con el paso del tiempo, las relaciones pueden volverse más esporádicas. Con la llegada de la menopausia, la mujer puede ver reducida la libido, sentir molestias o tener cambios de humor que hacen que simplemente no apetezca.



Sin embargo, no debes renunciar a las relaciones solo por la edad, porque hay muchas cosas que puedes hacer para recuperar la llama.

9 de cada 10 mujeres posmenopáusicas experimentan dolor al tener relaciones

La Dra. Marilyn Jerome, ginecóloga de Foxhall OB/GYN Associates de Washington D.C., asegura que "casi el 90% de las mujeres posmenopáusicas experimentarán algún dolor al tener relaciones sexuales."



Realmente, esto puede ser un problema a partir de los 60 años, porque puede afectar considerablemente a las relaciones sexuales entre la pareja, haciendo que la mujer las evite por completo por el dolor.



El problema es que las mujeres posmenopáusicas pueden sufrir sequedad vaginal. La buena noticia, es que se puede tratar, mismamente con lubricantes o una crema vaginal.



¿Y sin falta deseo? La falta de deseo puede estar condicionada también por el dolor. Porque si tu último recuerdo es que te duele, probablemente no te apetezca hacerlo.

No esperes por la espontaneidad

Con el paso del tiempo, la espontaneidad puede llegar a desaparecer. Si esperas a tener relaciones de forma espontánea, puede que nunca termine llegando el día y te pases así incluso meses.



Una forma de tener relaciones, pasa por buscarlas. Es decir, hacer ciertas cosas que te ayude a estimularte y a que te apetezca, como puede ser empezar por un masaje. También puede funcionar salir de la monotonía y organizar una escapada a un alojamiento romántico, donde poder descansar y relajarte.

Vigila los fármacos

La toma de ciertos fármacos o algunas patologías pueden afectar a la hormonas, impactando finalmente en tuapetito sexual. Si notas que dese que tomas ciertos fármacos o tienes una determinada patología no disfrutas de tus relaciones igual que antes, es importante que lo comentes.

Cuidado con el estrés

El estrés es malo para todo. Es uno de los grandes enemigos del siglo XXI y es importante tratar de mantenerlo a raya, dado que un estrés no controlado puede afectar completamente a tu vida e incluso a tus relaciones sexuales de pareja. Si estás estresada puede que nunca te apetezca.

Hay alimentos que pueden aumentar el deseo sexual

Con el paso de los años, la mujer puede ver mermado su deseo sexual. Aunque la menopausia tiene mucho que ver, hay remedios naturales que pueden ayudar. Por ejemplo, hay alimentos llamados 'afrodisíacos' capaces de excitar o estimular el deseo sexual.



Entre ellos:

Chocolate.

Mango.

Canela.

Frutos rojos.

Vino tinto.

La confianza en la pareja, clave

Por último, hablar las cosas y tener confianza con la otra persona te ayudará a disfrutar más de las relaciones a partir de los 60.

Esperamos que estos consejos te ayuden a disfrutar más de la sexualidad con el paso de los años, sin que la menopausia suponga un problema también para tus relaciones íntimas.