Cómo retomar la confianza en la cama después de una traición, ¿se puede? Consejos de una terapeuta sexual

Cada pareja llega a acuerdos sobre el tipo de sexualidad que van a llevar. Si es exclusiva, o por el contrario pudieran haber terceras personas. Pero ¿qué ocurre si ha habido una traición?¿Se puede recuperar de nuevo la confianza en la pareja? Profundizamos en ello

¿Se puede volver a conquistar a tu pareja si la has traicionado? ¿Se considera o no una infidelidad? ¿Se puede tener sexo después de una ruptura? Nos encontramos ante un tema bastante subjetivo, por el cual la disposición de ambos miembros de la pareja será la clave para que la relación sane o, por el contrario, se rompa definitivamente. En cualquier caso, recuperar la confianza en la intimidad podría ser posible según los expertos, aunque requiere tiempo, esfuerzo y, quizás, la ayuda de un experto que actúe como guía para orientar bien la situación.



Para ello, nos hemos acercado a Nilda Chiaraviglio, psicoterapeuta, sexóloga y experta en diversidad sexual de origen argentino, con amplia experiencia en relaciones y problemas en la vida sexual de pareja, quien ha hablado así a través del espacio digital en Instagram, La Magia del Caos, un espacio digital dirigido por la actriz mejicana Aislinn Derbez.

Para esta experta, la primera pregunta clave que deben hacerse los miembros de una pareja es qué significa para ellos la palabra infidelidad. "Hay personas que son infieles y no se han dado cuenta", dice. Esta especialista hace una diferenciación entre infidelidad y traición y reconsidera hacerse la pregunta sobre qué dolería más si una infidelidad o una traición.



"La infidelidad generalmente se refiere a un acto en el que una persona en una relación sentimental se involucra romántica o sexualmente con alguien fuera de esa relación, sin el consentimiento o conocimiento de su pareja. La infidelidad es un comportamiento concreto que rompe el acuerdo de exclusividad en una relación", dice. De lo contrario, si es consensuado, hablaríamos de relaciones abiertas.



En cambio, la traición es un concepto más amplio que implica la ruptura de la confianza y de un compromiso emocional donde no solo se es infiel sexualmente, sino que puede incluir cualquier acción que vaya en contra de la lealtad y los acuerdos establecidos en una relación. En una pareja, la infidelidad es solo una forma de traición, pero hay otras maneras de traicionar a su pareja, como mentir en aspectos importantes o incumplir promesas vitales.



"Cuando hay traición, la relación se puede acabar para siempre. Aquí el problema no es la infidelidad, sino romper los acuerdos, si rompes los acuerdos, la relación se acaba para siempre", espeta la experta.



En definitiva, toda infidelidad sexual es una forma de traición, si la pareja lo había establecido como un acuerdo irrompible, pero no toda traición implica infidelidad. Ambas rompen la confianza y comprometen la seguridad emocional en una relación.