Felación y cunnilingus: los preliminares estrella

¿Quién no ha disfrutado alguna vez del sexo oral? Esta práctica ha sido siempre una de las preferidas en la cama tanto para mujeres como para hombres durante años. Y es que, además de placentero, el sexo oral es una indudable muestra de confianza en la pareja que multiplicará las posibilidades de placer dentro de tu relación. Si tienes dudas, te contamos todo lo que debes saber sobre la felación y el cunnilingus.

Sexo oral: una práctica universal

Bajar al pilón, trabajo oral, hacer un francés o, dicho de otro modo, cunnilingus y felación... Poco importan las denominaciones que encontremos en el diccionario, el sexo oral participa en el buen desarrollo del acto sexual, permite conocer mejor el cuerpo del otro y forma parte integrante de las caricias desde siempre. ​De hecho, se impone muchas veces como única práctica sexual sin llegar a practicar el coito. Desde luego, si vas a atreverte a tener relaciones en algún lugar raro donde las prisas sean vuestro cómplice, practicar únicamente el sexo oral, sin llegar a la penetración, puede ser la opción más eficaz, divertida y excitante

Hoy en día a nadie le sorprende ya hablar con total naturalidad del sexo oral como una parte fundamental de las relaciones.La estimulación previa y los preliminares se han convertido en una parte muy importante en el sexo. Al estimular la zona de los genitales, el placer de ambos aumentarán, y será más fácil llegar al orgasmo. De hecho, toda una parte del Kamasutra está consagrada al sexo oral. Sin embargo, durante la edad media estas prácticas fueron juzgadas de demasiado atrevidas y fueron muy reprimidas por la Iglesia. Es decir, históricamente, lo hemos visto como algo inadecuado (aunque en países como China esta práctica llegó a ser obligatoria).

A lo largo de los siglos y en consonancia con la emancipación de la mujer, el sexo oral es una práctica mucho menos tabú y está totalmente instalada en las costumbres sexuales, sobre todo durante los preliminares. En la actualidad, según diversas encuestas, la felación es practicada por 7 mujeres de cada 10 y el cunnilingus por 8 hombres de cada 10.

Las dos técnicas principales de la felación y cunnilingus

La felación, es un término, que significa introducir el pene en la boca de su pareja para chupar, lamer y acariciar con la ayuda de la lengua. Estos movimientos de vaivén que simulan la penetración en la vagina, son fuente de placer intenso para él y pueden conducirle al orgasmo y por tanto a la eyaculación. Para aumentar el placer, hay que evitar hacer daño con los dientes o por ejemplo, los movimientos demasiado mecánicos. Piensa en alternar velocidad e intensidad llegando de vez en cuando hasta la garganta, ¡él estará encantado!

El cunnilingus consiste en acariciar el sexo femenino con la boca, e incluso practicar una especie de penetración con la lengua, excitando especialmente la vulva, el clítoris y la entrada de la vagina. Muy apreciada por las mujeres, esta práctica solo esta bien hecha cuando tu pareja se toma su tiempo. Primero, con caricias manuales para hacer que aumente el deseo y después lamiendo de forma mas o menos intensa con la lengua, succionando… En el mejor de los casos el cunnilingus puede permitir alcanzar el orgasmo… Y si no, prueba con estas posturas...

Los secretos del placer de la felación y cunnilingus

La felación y el cunnilingus son más íntimos y más suaves que la penetración. Estas caricias se ejercen con la boca, objeto de deseo gracias al calor y la humedad que desprende. Con ella se puede insistir en ciertas zonas erógenas del sexo del hombre y de la mujer, no solo en los miembros. Por ejemplo, los pezones, el cuello y las ingles, son tremendamente sensibles por lo general. Pero, ¿qué puntos clave debes estimular cuando practicas sexo oral? Aquí te dejamos unos consejos para practicar buen sexo oral.

Para la felación, hay que concentrarse sobre todo en el glande (sobre todo en la corona), una zona infinitamente erógena. Eso sí, ¡cuidado con hacerle daño! Toma nota de estas 10 cosas que nunca debes hacerle a un pene.

En cuanto al cunnilingus, dile qué es lo que más te gusta, por lo general, con succiones ligeras al nivel del clítoris y alrededor del ano.... ¡El éxtasis está garantizado!

También existen multitud de juguetes sexuales que se pueden utilizar para complementar esta práctica y otras muchas. Por ejemplo, practicar un cunnilingus mientras se estimula a su vez la vagina con un anillo vibrador, puede ser una sensación placentera insuperable. Toma nota de otras ideas con estos juguetes sexuales.

¿Porque a algunas personas no les gusta el sexo oral?

Si para ciertas parejas (50%), el sexo oral forma parte de los preliminares en cada relación sexual, para otros es una practica excepcional que da un toque picante al acto sexual de vez en cuando (30%). En cambio, un 20% de las parejas directamente rechazan practicar sexo oral.

Algunas personas ven el sexo como un medio de procrear y no ven necesaria la realización de esta práctica. Otros, sin embargo, consideran la felación y el cunnilingus como juegos desagradables porque están próximos a la vía de excreción; otros lo ven como un acto vejatorio, como un signo de sumisión frente a su pareja; o hay mujeres que no lo practican porque temen ser sorprendidas por una eyaculación imprevista. Para estos casos, lo mejor es hablar con tu pareja, ganar confianza, relajarse, hacerse y dejarse hacer y probar, tal vez, con algún ambiente más íntimo...

​Si se trata de una situación de bloqueo y te gustaría quitarte esas ideas de la cabeza y probarlo, no dudes en hablar con tu pareja para encontrar soluciones (lavado minucioso, geles lubricantes perfumados…). La confianza plena es clave para muchas personas a la hora de realizar estas u otras prácticas, así que lo primero es trabajar ese aspecto. Si, por el contrario, ya lo has probado, y definitivamente no es para ti, no hay problema, ¡existen decenas de posturas del kamasutra para que no te aburras en tus relaciones!

Atención al riesgo de ETS

Aunque el sexo oral no incluya una penetración directa, las enfermedades sexualmente transmisibles no están por ello excluidas. En lo que respecta la felación, el sida, la hepatitis B, las micosis y otros ETS están en el punto de mira, sobre todo y hay una lesión bucal. Y para el cunnilingus, se trata más bien de herpes genital y de condilomas.

Solo hay dos soluciones par prevenir estas infecciones: el uso del preservativo masculino para una felación sin riesgo y en lo que respecta al cunnilingus, la abstinencia de estas caricias es la mejor protección si estas infectada.

Si quieres ir más allá y probar cosas nuevas, intenta hacerlo siempre con protección o con alguna pareja con la que tengas plena confianza. Solo así podrás innovar y dar rienda suelta a tu imaginación. Por ejemplo, ¿por qué no probar el sexo anal? ¿O has pensado en probar con el BDSM?

