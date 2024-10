Los expertos se ponen de acuerdo: La autoestima es esencial para disfrutar más del sexo con tu pareja (e aquí el motivo)

Existe un vínculo fortísimo entre el verdadero placer y gozar de una buena salud mental. La autoestima es casi la piedra angular de toda relación sexual saludable y duradera. Ana Lombardía explica las claves

¿Conoces el nivel de tu autoestima bajo las sábanas? Como definición de autoestima se entiende la valoración, juicio o una percepción que se tiene sobre una misma. Es la puntuación que tú misma te das en función de tus cualidades y características. Según la RAE es la definición positiva de una misma y la forma en la cual cada individuo la percibe y valora según esas cualidades, todo ello, afecta e incide de manera exponencial en el sexo.



Y una buena autoestima siempre va a facilitar que una persona se sienta más o menos cómoda y segura con su propio cuerpo y, sobre todo, a la hora de tener relaciones sexuales. Esta confianza en tu propio cuerpo es esencial para disfrutar de las relaciones sexuales (sean cuales sean o quien sean) ya que la inseguridad física puede generar estrés, ansiedad, frustración o inhibiciones. Así, exploramos qué dicen al respecto algunas expertas en sexualidad como Ana Lombardía.







Aspectos que influyen en una buena autoestima

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Una de las claves en el sexo es que, c​​​​​​uando una persona se siente a gusto consigo misma, es más probable que se relaje mucho más y disfrute del momento. Según la psicóloga y sexóloga Ana Lombardía, una de las cosas más habituales que pueden dañar nuestra autoestima es sentir que nuestra pareja no nos desea. "Cuando sentimos que nuestra pareja no nos desea, nuestra autoestima sexual se puede ver dañada", aclara la sexóloga.



Ana Lombardía comparte que lo primero que debemos tener claro es que la opnión y los juicios de los demás son solo es, opiniones, y no realidades. "Las conjeturas de los demás, de tu pareja o de quien sea no crean hecho objetivos, y mucho menos en sexualidad", comenta. Y añade que "el deseo que siente cada persona -en este caso tu pareja- es de cada uno: cada uno es responsable de su propio deseo y de su propia sexualidad. Para esta especialista en el deseo influyen varios aspectos:



"El cansancio, el estrés, las preocupaciones, salud, autoestima, inseguridad, ansiedad, escasa vida erótica y sensual…cada uno tiene un deseo sexual de base particular, que puede variar mucho de una persona a otra.", comenta. "En muchos casos, con la fogosidad propia del inicio de las relaciones podemos manifestar más deseo sexual del que realmente tenemos, cuando se pasan los primeros meses y volvemos a la normalidad", continúa.



Una investigación reciente publicada en la revista científica Personality and Social Psycology recalca la idea de que las personas con alta autoestima también tendían a calificar su vida sexual como satisfactoria. Del estudio se extrae la idea principal de las autoras del estudio, Elisa Weber y Wiebke Bleidorn, psicólogas de la Universidad de Zurich quienes concluyeron que "las personas con mayor autoestima tienden no sólo a ser sexualmente activas con más frecuencia, sino también a estar más satisfechas con sus experiencias sexuales".



Los datos del estudio se basaron en entrevistas realizadas durante 12 años con más de 11.000 adultos alemanes, con una edad media de unos 26 años, y el punto más importante al que llegaron fue que la satisfacción sexual era clave para la autoestima, y no la frecuencia real de los encuentros sexuales. "El grado en que los deseos sexuales de uno se satisfacen subjetivamente puede ser más relevante para la autoaceptación de una persona que la frecuencia con la que las personas tienen relaciones sexuales", teorizaron.