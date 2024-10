Una sexóloga desvela las soluciones para tener una vida sexual placentera si el miembro de tu pareja es pequeño

Son muchas personas las personas a quienes les preocupa que el tamaño de su pene sea demasiado pequeño. Sin embargo, solo una pequeña parte de hombres tienen micropene. La sexóloga Anna Gil Wittke detalla algunos aspectos que conviene saber sobre el micropene, por qué se produce y cómo afecta al sexo.

Tener una vida sexual placentera y saludable depende de muchos aspectos. Si un hombre considera que su pene es "pequeño" o no es lo suficientemente grande, y esto le preocupa a la hora de tener relaciones sexuales, es importante tener en cuenta algunos factores. Para ello, la sexóloga y psicóloga Anna Gil Wittke ofrece algunas recomendaciones.



Si bien en cuestión de anatomía humana, no hay una talla exacta de pene, ya que el tamaño varía bastante entre unos hombres y otros, el tamaño promedio difiere muchísimo, y se peude hablar del tamaño estándar, macropene y micropene.

¿Qué es un Micropene?

Un micropene, tal y como se acalara en una investigación publicada en el National Library of Medicine (NIH) el Micropene es un pene estructuralmente normal pero anormalmente pequeño, y se define como una longitud de pene estirada 2,5 desviaciones por debajo de la media para la edad y la etapa sexual. Es una afección médica poco común en la que problemas genéticos u hormonales causan un pene muy por debajo del tamaño promedio.



Esta condición se diagnostica principalmente durante la infancia, ya que suele ser evidente desde una etapa temprana del desarrollo. Sin embargo, el diagnóstico puede también hacerse en la adultez si no se identificó antes.



Factores para tener buen sexo en pareja

"El sexo no depende exclusivamente del tamaño del pene, La satisfacción sexual no se basa en el tamaño, sino en la comunicación, en la conexión emocional, la intensidad del deseo, las caricias y la estimulación mutua", dice esta experta.



"Existen muchas formas de dar y recibir placer sexual sin que el tamaño sea un factor limitante", dice Anna Gil. Y además, tal y como explica "los hombres suelen tener grandes expectativas sobre lo que deberían ser y hacer en la cama y no son. Y muchos suelen pensar que deben estar siempre dispuestos al ser, ser unos expertos en la cama y mantener relaciones con un pene de fácil erección y el tamaño idóneo", dice.



Y para esta experta, esto es un error. Y es que existen muchas maneras de estimulación sexual en la cual no solo existe la penetración. La estimulación oral, el uso de vibradores o juguetes sexuales, los juegos preliminares. El micropene es una condición real pero muy rara, suele ser más común tener un pene pequeño, algo que puede afectar a la autoestima y las relaciones interpersonales. "En muchos casos, el apoyo psicológico y la terapia pueden ser necesarios para ayudar a manejar las emociones y preocupaciones relacionadas", concluye.