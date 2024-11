No hemos tenido sexo en años, pero seguimos siendo una pareja feliz (en realidad no pasa nada)

Experimentar la sexualidad y el sexo con amor puede ser uno de los aspectos más importantes para muchas parejas, pero hay otros factores que son prioridad en otras relaciones donde no hay sexo y se sienten muy satisfechos

Al inicio de una relación, el deseo sexual está en uno de sus puntos más álgidos. Descubrir a la persona que amamos siempre implica quererla también en la intimidad. Casi la mayoría de expertos en salud sexual argumentan que el sexo tiene un impacto muy profundo en la dinámica de la pareja, y que influye para bien en la conexión de ambos miembros como en la salud general del vínculo.



Sin embargo, algunas parejas tienen una conexión emocional tan fuerte que el sexo no les resulta una prioridad ni es el tema central en su relación. Igual nos podemos preguntar: ¿Qué le pasa a nuestra salud cuando dejamos de tener relaciones sexuales?, o ¿se puede no tener sexo en años y mantener un vínculo emocional satisfactorio y saludable con tu pareja? Desde el portal de noticias de Inews descubrimos algunos testimonios de parejas que conviven sin sexo y esto es lo que han revelado



Por ejemplo, Joanna, quien estuvo 27 años con su marido, de los cuales 24 estuvo casada, asegura que en los últimos 15 años solo tuvo dos o tres relaciones sexuales dados sus problemas de erección, una de las causas comunes de la falta de sexo. "Una amiga me propuso ir a un terapeuta sexual, pero le dije que ya era tarde, porque aunque quiero tener vida sexual, ya no quiero tenerla con mi marido. Nuestra relación ha evolucionado y se ha convertido en un vínculo platónico muy fuerte", dice.



Por otro lado, Alicia, de 55 años, casada desde hace 28 años, argumenta que ya no tiene las ganas ni la energía para tener relaciones sexuales, pero que pese a ello no cambiaría su vida por nada en el mundo“: Nos llevamos muy bien, somos mejores amigas, nos hacemos reír y compartimos muchas cosas. El sexo no es lo único que necesitas para tener una relación feliz. No me gustaría estar con nadie más”, explica.

Una pareja sin sexualidad es posible

La psicoterapeuta Chris Kadesh, terapeuta sexual enfocada a canalizar la energía sexual en pareja y de reavivar la vida sexual, hace una reflexión sobre un matrimonio sin sexo donde explica que la intimidad es parte de los requisitos primordiales en una convivencia de pareja. "Depende de lo que cada pareja considere "normal". No hay un número estricto de veces, ya que cada persona es distinta", dice.



Y añade: "La intimidad, a veces, está en otras cosas, en otros gestos, en otras acciones que no necesariamente tienen que ver con un acto sexual".

Esta especialista hace hincapié en la idea de que, si bien la conexión de una relación íntima o tener intimidad sexual es importante y ayuda a fortalecer los lazos, no siempre es un factor determinante. "El problema aparecería cuando hay una falta de sintonía en la intimidad. Si una de las partes quiere tener más relaciones, y la pareja menos, entonces hay desconexión y pueden aparecer los conflictos", explica.



Sea como sea, la intimidad, el afecto y la compañía pueden ser suficientes para mantener el vínculo cercano y satisfactorio. Estas parejas podrían encontrar satisfacción en compartir tiempo de calidad juntos, comunicarse abiertamente y apoyarse mutuamente en sus objetivos e intereses individuales y en pareja.