Sexo e intimidad: ¿son lo mismo? Descubre la sutil diferencia según una experta

Sabemos que sexo e intimidad están muy ligados y relacionados, y aunque resulte obvio que la intimidad pueda darse sin sexo y también exista sexo sin verdadera intimidad, existen diferencias imperceptibles que marcan las diferencias. La sexóloga Silvia Catalán habla sobre ello

El mundo de las relaciones, el sexo y la intimidad es complejo, y es así. Si estás soltera puede que conozcas a una persona que te encanta, te gusta su personalidad, estás a gusto y te ha resultado fácil abrirte a ella en seguida. Sientes mariposillas en el estómago y empiezas a divagar y a fantasear o la idea de que llegó alguien muy importante en tu vida.



Tu pasión y sentimientos de romanticismo (ilusorios o no) comienzan a desbordarse porque cada vez que ves a esa persona tu corazón se acelera y deseas tener sexo e intimidad con ella. Al final ocurre, tienes sexo y lo que te queda por la mañana son una especie de sentimientos de apego y algo de decepción ¿qué ha pasado?



La realidad es que esta persona tan increíble no siente lo mismo por ti, y te lo ha dicho, y esto quiere decir que existen diferentes estándares y creencias sobre la intimidad física, los culpables y los que marcan la diferencia entre el sexo y la intimidad. "En realidad no hay dos personas que tengan puntos de vista exactamente iguales sobre el sexo", asegura la psicóloga y sexóloga Silvia Catalán.



Sexo e intimidad están muy ligados pero el sexo no define una relación de pareja, en cambio la intimidad, sí.". El sexo es un desgaste energético brutal y no siempre tenemos ganas ni la energía para practicarlo, en cambio intimidad debe haber siempre", explica. Además, según esta especialista, debe haber siempre respeto. "El respeto es básico. Hay parejas que no tienen sexo durante mucho tiempo y están súper bien bien", espeta.



Silvia Catalán dice que, en una relación en la cual dos personas se empiezan a conocer no hay la suficiente confianza todavía como para hablar de una gran conexión emocional y que haya la intimidad adecuada, aunque haya habido un match increíble al principio. "Para la intimidad se necesita tiempo". En cambio, en las relaciones de pareja más estables, incluso, no es ni obligatorio tener sexo. "Son parejas que preservan mucho la intimidad y tienen momentos de amor y de cariño, de confianza, de tocamientos no necesariamente eróticos...", puntualiza.



El sexo se asemeja de alguna forma a la comida . "Yo lo comparo con la comida. Quizás tienes una que te apetece mucho helado de chocolate y comerías cada día, y luego quizás te estás tres meses que no piensas en ello. Y aquí no vemos que tengamos un problema", dice para acabar.