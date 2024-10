Señales de que tienes suficiente sexo (o no) en pareja, según una experta

¿Tener o no tener ganas de sexo? ¿Depende de eso? ¿Cuántas veces a la semana es suficiente sexo con tu pareja? La sexóloga Sonia Encinas nos ayuda a aclarar todas estas cuestiones

Saber si tienes suficiente sexo o no es una cuestión que a todas se nos pasa por la cabeza. Y lo más natural es pensar que el deseo debe fluir según el transcurso de la relación y sus íntimas circunstancias. Además, cada relación pasa por etapas y tienen diferentes niveles de deseo sexual. Así ¿Cómo puedes saber si el sexo con tu chico es suficiente o hay algún problema de trasfondo?.



Para la sexóloga y feminista Sonia Encinas, la satisfacción sexual no se trata de un tema cuantitativo para considerar que una pareja tiene sexo saludable. "No existe un número estipulado de veces a tener sexo para considerar que una vida sexual es plena", dice. Y aclara que "Muchas veces una no se siente insatisfecha con su vida sexual, pero es la idea que tiene de lo que “debería ser” la que genera insatisfacción".



La psicóloga habla alto y claro sobre un asunto que obedece a patrones externos que son irreales. "Me da pena que sigamos interiorizando un discurso sobre sexualidad que obedece patrones externos irreales. Pena que no podamos hablar de sexo libremente y eso nos frustre y alimente mitos e inseguridades", dice.

¿Cuántas veces es necesario tener relaciones con tu pareja?

La idea del "suficiente" no significa que los dos miembros de la pareja deban esforzarse por llegar a un número de veces al mes, a la semana o, incluso, al día. Cada momento en una relación tiene sus fases y sus tiempos y, según la sexóloga, todo se basa en lo que esas dos personas en particular quieran y en cómo colaboren juntas para crear una vida sexual que funcione para ambos", declara.



Esta experta expone que hay parejas que, a pesar de estar satisfechas, asumen que no es suficiente. "Me da pena que tantas personas mientan sobre su vida sexual por inseguridad. Pena que parezca que tenemos que aprender a disfrutar del sexo en un tutorial o manual, en vez de dejarnos sentir, dejarnos llevar, curiosear o probar", comenta.



¿Cómo saber cuándo hay un problema?

Por otro lado, la conferencista y sexólga Jessa Zimmerman puntualiza con respecto a si una pareja tiene o no suficiente sexo. "Es muy sencillo: "Si ambas personas son felices, ya están teniendo suficiente".



La frecuencia de las relaciones no define si existen o no problemas porque pueden existir motivos por los cuales algunas prejas deciden tener menos sexo, poco o nada. "Ya sea por un periodo de tiempo o por tiempo indefinido, esto no es una crisis, sino que puede llegar, incluso, a ser bueno para la relación. continúa . "Si los dos miembros de la pareja están de acuerdo en no tener relaciones sexuales, no es un problema, pero si uno sí quiere y la otra persona no, entonces ya hablamos de otras cosas", finaliza Zessa Zimmerman.