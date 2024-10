Una sexóloga explica las razones por las que no llegas al orgasmo en pareja sin vibrador (y cómo revertir la situación)

Los juguetes sexuales pueden dar mucho juego tanto en pareja como en solitario. Pero si estás en una relación estable y has comenzado a notar que ya solo llegas al orgasmo con un vibrador, un juguete sexual u otras forma de estimulación sexual ¡Atención! te contamos de la mano de la sexóloga y psicóloga Norma Bejarano, quien explica las razones detrás de esta cuestión

La sexualidad es un universo amplísimo donde convergen innumerables factores a la hora de disfrutar plena y verdaderamente del placer. A grandes rasgos, si notas que ya con tu pareja no sientes ni llegas al clímax igual que antes y solo llegas al orgasmo en solitario con la ayuda de un vibrador, cabría preguntarse: por qué tienes dificultades para alcanzar el orgasmo con tu pareja La psicóloga y sexóloga, Norma Bejarano cuenta algunas de las claves.



En primer lugar, hablar de sexualidad podría aún un desafío para muchas parejas a quienes les resulte difícil comunicarse, por lo que los factores psicológicos están muy presentes. "Si una pareja tiene problemas de comunicación fuera de la cama, también los tendrá durante las relaciones, y esto implica dificultad para excitarse sexualmente u otros factores psicológicos y de relación en general, así como la ansiedad u otros problemas", explica esta experta.



Por otro lado, puede que la mujer haya descubierto algunas áreas de su cuerpo y sexualidad mientras se masturba, que no conocía. "Puede que la mujer descubra y aprenda a proporcionarse placer en lugares donde solo ella sabe hacerlo y que, además, sienta, que no tiene ninguna presión para llegar", añade esta experta.

Factores psicológicos que impiden llegar al orgasmo en pareja sin vibrador

Algunas de las razones más generales detrás de no llegar al orgasmo en pareja son:

Rutina : "Si la sexualidad en pareja se vuelve acomodada, ortodoxa, mecánica, carente de chispa, y hay frustración, se puede estar pasando por la ‘rutina’ tipo; monotonía o aburrimiento sexual", comenta Norma Bejarano.

: "Si la sexualidad en pareja se vuelve acomodada, ortodoxa, mecánica, carente de chispa, y hay frustración, se puede estar pasando por la ‘rutina’ tipo; monotonía o aburrimiento sexual", comenta Norma Bejarano. Estado emocional: otras de las causas más comunes son el estrés, la ansiedad o la distracción mental, que pueden influir en tu capacidad para relajarte y disfrutar del momento. "La conexión emocional también juega un papel importante en la respuesta sexual", sin ella, va a ser complicado llegar al clímax, dice.

otras de las causas más comunes son el que pueden influir en tu capacidad para relajarte y disfrutar del momento. "La conexión emocional también juega un papel importante en la respuesta sexual", sin ella, va a ser complicado llegar al clímax, dice. Falta de deseo: "A veces, lo que ocurre es que el deseo ha disminuido. En este caso, hablar con la pareja y dedicar tiempo a los preliminares y los juegos puede ser una buena idea", sugiere.

Estos son, a nivel general, las razones más comunes, sin embargo también pueden existir otras razones detrás de ello.