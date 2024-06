5 vestidos de invitada de Tamara Falcó x Pedro del Hierro rebajados al 50% para llevar a una boda, bautizo o comunión

La colección de vestidos de invitada by Tamara Falcó x Pedro del Hierro no podría gustarnos más. Hay piezas preciosas, favorecedoras y a precios de infarto. ¡Echa un ojo!

Si quieres ser la invitada perfecta, seguro que siempre estás detrás de esos vestidos monísimos que te pueden resolver numerosos eventos del verano, ya sean boads, bautizos o comuniones.



En este caso, hemos alucinado con los vestidos de invitada de la colección de Tamara Falcó x Pedro del Hierro. La colaboradora de El Hormiguero ha lanzado una colección muy especial, con mucho estilo y que favorecen un montón.



Además, ¡están de rebajas! Hazte con tus favoritos antes de que vuelen.

Vestido azul con escote multiposición

El azul es uno de los colores que mejor sientan. Si te favorece, entonces te vas a enamorar por completo de este cestido con escote multiposición de la colección TFP by Tamara Falcó.



Es un vestido de poliéster, confeccionado sobre satén fluido. Presenta un escote multiposición con hombro caído y un tirante retorcido (súper tendencia esta temporada), así como un corte en cintura y falda tulipán. Cierra con cremallera invisible. Está disponible en varias tallas, desde XXS hasta XL.



Está al 50%. Antes 289 euros, ahora 144 euros. Encuéntralo por la ref. 0837726.

Vestido morado con estilo drapeado estampado

Otro de los colores que favorecen para ser la invitada perfecta, es el rosa / morado. Es uno de los tonos estrella del verano.



Es un vestido de viscosa con efecto arrugado. Tiene tirantes, escote en pico, drapeado en la parte superior y corte en cintura con falda con frunce. Es midi. Viene con cremallera en un costado para un ajuste perfecto. Lo hay en varias tallas a elegir.



Está al 50%. Antes costaba 289 euros, ahora 144 euros. Encuéntralo por la ref. 0837731.

Vestido verde off shoulder con lazada

A mí personalmente este vestido me parece el más mono de la colección. El color verde me encanta y es un tono que favorece un montón. Ideal para invitadas.



Es de poliéster y está confeccionado en bámbula estampada de escote off shoulder, con volumen en la manga, resultando ligeramente abullonada. Presenta un corte en cintura con lazo, confeccionado en tafeta negra a contraste. Volante en el bajo.



Al igual que los vestidos de invitada anteriores, está al 50%. Antes costaba 289 euros, ahora 144 euros. Encuéntralo en la tienda online por la ref. 0837714.

Vestido con nudo en escote

Siguiendo con la línea de los rosas, este vestido es pura magia. Es ideal para las bodas y eventos de verano, por su estilo y su alegría.



Está confeccionado con una viscosa texturizada, con escote en V con manga corta y nudo en la parte rontal del vestido. Tiene una cremallera invisible. Por ahora está disponible en todas las tallas.



Lo mejor es su precio en rebajas, porque está al 50% de descuento. Antes 289 euros, ahora 144 euros. Lo puedes encontrar por la referencia 0837724.

Vestido asimétrico estampado

Este vestido es posiblemente el más elegante de la colección. Si quieres ser la invitada perfecta, sin duda es ideal.



Esta prenda está confeccionada en georgette estampado, con contraste en falda. El escote es asimétrico y sin manga, con ligero corte en cintura y falda larga con volumen. Viene con cremallera invisible y botones en el costado. Ojo, últimas tallas.



Está al 50% de descuento en estas rebajas. Antes 329 euros, ahora 164 euros. Encuéntralo en la tienda por la referencia 0837708.

¿Cuál es tu preferido?